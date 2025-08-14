Wieso Sie immer einen Schuh in den Hotelsafe legen sollten

Normalerweise legt man seine Wertgegenstände in den Hotelsafe. Die meisten sperren ihr Bargeld und Reisepässe dort ein. Eine Flugbegleiterin hat nun geraten, immer einen Schuh in den Safe mit einzusperren.

In einem Hotelsafe bewahren Urlauber ihre Wertsachen sicher auf. Damit kann man seinen Aufenthalt genießen, ohne sich Sorgen über einen Einbruch zu machen. Doch ab und zu vergessen Reisende gerne mal, dass sie etwas in den Safe gelegt haben. Dies bemerken sie dann am Flughafen oder Stunden später.

Die Flugbegleiterin Ty Opoku Adjei von der Fluggesellschaft British Airways wurde vom Portal "Business Insider" interviewt. Sie rät, einfach einen Schuh, welchen man bei der Abreise gerne tragen will, in den Safe zu legen.

Schuh in den Safe

Adjei erklärte: "Wenn Sie in den Urlaub fahren, ist es ganz natürlich, dass Sie Ihre Wertgegenstände im Hotelsafe aufbewahren. Mein wichtigster Tipp ist, einen Ihrer Schuhe darin einzusperren, den Sie auf Ihrer Heimreise tragen wollen."

Auf diese Weise bemerkt man spätestens bei Verlassen des Hotelzimmers, dass etwas fehlt: "Wenn Sie dies tun, werden Sie niemals das Hotelzimmer verlassen, ohne den Safe vorher zu überprüfen. Solange Sie nicht vergessen, wo Sie Ihren Schuh hingelegt haben, natürlich."

Zwei Probleme

Für vergessliche Personen könnte das ein hilfreicher Tipp sein. Das Problem: Nicht jeder Hotelgast weiß bei der Ankunft, welchen Schuh er bei der Abreise tragen wird. Doch dafür gibt es eine einfache Lösung. Bei der An- und Abreise sollte man das gleiche Paar Schuhe tragen.

Das könnte aber ebenfalls verwirrend werden. Denn wenn man die Schuhe während dem Aufenthalt tragen will, muss man andere in den Safe legen und kann den Plan durcheinanderbringen.