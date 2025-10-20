Wo Sie alle Störungen finden und was der Hintergrund ist

Zahlreiche Nutzer-Meldungen sind schon eingegangen.
Auf der internationalen Störungsmeldungs-Plattform "downdetector.com" sind binnen weniger Minuten zehntausende Meldungen zu den Ausfällen eingegangen.
Spiele-Server, Social Media Plattformen
Besonders betroffen sind Spiele-Server, Social Media Plattformen und Lernplattformen wie Duolingo, aber auch die grafische Design-Software Canva.
AWS bestätigt die Probleme
In einer kurzen Mitteilung bestätigte AWS, dass der Standort in Nord-Virginia von einem „technischen Problem“ betroffen sei, was eine Reihe von Diensten beeinträchtigt. Weitere Details wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben.