Wo Sie alle Störungen finden und was der Hintergrund ist

Zahlreiche Nutzer-Meldungen sind schon eingegangen.

Auf der internationalen Störungsmeldungs-Plattform "downdetector.com" sind binnen weniger Minuten zehntausende Meldungen zu den Ausfällen eingegangen.

Spiele-Server, Social Media Plattformen

Besonders betroffen sind Spiele-Server, Social Media Plattformen und Lernplattformen wie Duolingo, aber auch die grafische Design-Software Canva.

AWS bestätigt die Probleme

In einer kurzen Mitteilung bestätigte AWS, dass der Standort in Nord-Virginia von einem „technischen Problem“ betroffen sei, was eine Reihe von Diensten beeinträchtigt. Weitere Details wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben.