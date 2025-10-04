Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
nizza
© Getty Images

Drogenkriminalität

Zwei Tote und fünf Verletzte nach Schüssen in Problemviertel

04.10.25, 11:34
Teilen

Zwei Menschen sind in der südfranzösischen Großstadt Nizza an der Côte d'Azur erschossen und fünf weitere durch Schüsse teils schwer verletzt worden. 

Es laufe eine Untersuchung wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung in einer organisierten Bande, hieß es von der Präfektur. Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, sprach davon, dass die Tat einen Hintergrund in der Drogenkriminalität habe und automatische Waffen eingesetzt worden seien.

Er forderte eine permanente Verstärkung der Polizeikräfte in dem betroffenen Viertel. Nach dem Vorfall am späten Freitagabend war der Präfektur zufolge Verstärkung für die Polizei mobilisiert worden, um für Sicherheit im betroffenen Bereich zu sorgen. Der Stadtteil gilt als Problemviertel und Schauplatz von Gewalttaten. Die Verdächtigen befanden sich französischen Medien zufolge auf der Flucht, nach ihnen wurde zunächst noch gesucht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden