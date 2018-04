Was wir über den See-Killer wissen

Vor rund zwei Wochen wurde bei der Seehütte in der Ruster Bucht am Neusiedler See eine zerstückelte Frauenleiche gefunden. Inzwischen wurde der Wiener Alfred U. (63) aus dem 20. Gemeindebezirk festgenommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Eisenstadt. Der Verdächtige ist voll geständig.

Frauenleiche in der Nähe seiner Schilfhütte ins Wasser geschmissen

Das Opfer – vermutlich eine Prostituierte aus dem Osten – brachte Alfred U. nach deren Bekanntschaft nach Rust im Burgenland, wo er eine Schilfhütte besitzt. Alfred U. fuhr mit dem Torso im Boot etwa hundert Meter in den See hinaus um die Leiche im See zu versenken. Detail am Rande: Alfred U. wollte die Hütte bereits verkaufen.

Bereits in Haft

Alfred U. soll, laut Medienberichten seit 1995 wegen Vergewaltigung und einem Mord inhaftiert und erst 2016 wieder entlassen worden sein. Seine Haft dürfte aufgrund einer Persönlichkeitsstörung verlängert worden sein, da er eigentlich für 12 Jahre verurteilt wurde. Überführt wurde er damals mittels DNA-Untersuchungen.

Opfer soll Prostituierte aus Slowakei sein

Laut Medienberichten soll es sich beim Opfer um eine Prostituierte aus der Slowakei handeln. Der Beschuldigte habe die Frau am Westbahnhof in Wien aufgelesen. Er habe eine Schilfhütte in Rust besessen und soll dem Bericht zufolge "vor mehreren Jahren bereits einmal einen Menschen mit einer Axt getötet haben". Koch sprach diesbezüglich von "Spekulationen, die wir derzeit nicht kommentieren". Er verwies dabei auch auf die unverändert laufenden Ermittlungen.