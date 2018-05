Frau tötete Lebensgefährten mit Bierflasche

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist am Montag der Mordprozess gegen eine 39-jährige Frau eröffnet worden, die am 15. Juli 2017 auf der Donauinsel ihren Lebensgefährten vorsätzlich getötet haben soll. Tatwaffe war laut Anklage eine abgebrochene Bierflasche, an der sich das Blut des 29-Jährigen und eine DNA-Mischspur der Frau fanden.



Die Angeklagte stellte in Abrede, gegen ihren Freund vorgegangen zu sein. Sie belastete ihren Ex-Partner, von dem sie sich im Frühjahr 2017 getrennt hatte. Dieser sei "extrem eifersüchtig" gewesen und hätte das Ende der Beziehung nicht verkraftet. Tatwaffe sei vermutlich ein Messer gewesen, auf dem sich die DNA ihres Ex fand. Allerdings hatte sich bei einer spurenkundlichen Untersuchung des Messers kein Blut des Getöteten und auch sonst kein Hinweis gefunden, dass die Klinge mit diesem in Berührung gekommen war.