Am Samstagmorgen machten Mitarbeiter der MA48 einen schrecklichen Fund. In einem Mistkübel einer Wohnanlage in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling wurde eine Kinderleiche in einem Müllsack entdeckt.

Das bestätigt Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber oe24. Derzeit wird von Fremdverschulden ausgegangen. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Vermisstes Mädchen?

Zudem überprüft die Wiener Polizei einen vermeintlichen Zusammenhang zwischen einem Vermisstenfall. Am Freitagabend wurde ein 7-jähriges Mädchen, das in der Wohnanlage lebt, als abgängig gemeldet. Auf Facebook kursiert ein Suchaufruf nach der 7-Jährigen. Innerhalb weniger Stunden wurde er Hunderte Male geteilt.

Das Kind war zum letzten Mal am Freitag um 17 Uhr gesehen worden, als es am Spielplatz in der Nähe des Leichenfundorts spielte.