Umfrage: Kern jagt jetzt Kurz

Die ÖVP von Sebastian Kurz klar vorne, SPÖ und FPÖ abgeschlagen dahinter. Doch deutet sich laut brandaktueller ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs vom 26. 4. bis 2. 5., 1.005 Online-Interviews, Schwankungsbreite maximal 3,2 %) eine Wende an. Christian Kern und seine SPÖ holen auf – gibt es bald ein packendes schwarz-rotes Duell um Platz eins?

Sonntagsfrage: Welche Partei würden Sie diesmal wählen?



Kern führt bei Frauen

Klar, Kurz würde derzeit eine Wahl mit 32 % gewinnen. Den Wert hält er schon länger. Aber: Die Kern-SPÖ legt jetzt um einen Prozentpunkt auf 28 % zu – und kann den Abstand zu Kurz auf 4 Punkte verringern. Möglicherweise keine Eintagsfliege – denn auch in der Kanzlerfrage springt Kern auf 30 % – hier führt Kurz aber weiterhin mit 37 %. Und: Erstmals seit Langem führt die SPÖ bei den Frauen. Kurz bleibt hier nur der 2. Platz.

Kanzlerfrage: Wen würden Sie direkt wählen?



Gebremst

Die FPÖ hatte den Sinkflug zuletzt gebremst – und kommt derzeit auf stabile 24 %. Damit sind Strache & Co. durchaus zufrieden. Die Kleinparteien bleiben weiterhin klein: Die Neos kommen auf 7 %, die Grünen gar nur auf 4 % (–1 %) – die Liste Pilz nähert sich der Nulllinie: 2 %.



Die gute Nachricht für Türkis-Blau: Obwohl jetzt erste harte Reformen (Sozialversicherung, Arbeitslose) diskutiert werden, steigt die Zufriedenheit mit der Regierung. Waren vor zwei Wochen noch 56 % „sehr zufrieden“ bzw. „zufrieden“ mit der Regierung, so sind es jetzt 59 %. Den Top-Wert hatten Kurz & Co. im Jänner mit 60 %.

Wie zufrieden sind Sie mit der Regierung?