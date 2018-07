Vilimsky: "Will bei EU-Wahl Allianz mit der AfD"

Wien. Auf oe24.TV kündigt Vilimsky eine Kooperation mit der deutschen Rechtsaußenpartei AfD an.

oe24.TV: Herr Vilimsky, was ist denn in Sie gefahren, als Sie plötzlich den Kommissionspräsidenten Juncker zu einem Säufer ernannt haben?



Harald Vilimsky: Also ich habe ihn nicht zu einem Säufer ernannt, aber das, was Sie ansprechen, ist ja seit Jahren in Diskussion. Was mich so stört an der Person Juncker, ist die Art seines Auftritts. Wenn internationale Staatschefs zu Gast sind, wackelt er mit der Krawatte, gibt leichte Ohrfeigen.

oe24.TV: Präsident Van der Bellen hat Ihnen dafür eine verbale Watsche gegeben.



Vilimsky: Ich nehme diese Kritik des ehemaligen Grünen-Obmanns als Orden.

oe24.TV: 2019 sind EU-Wahlen. Sind Sie Spitzenkandidat der FPÖ, steht das schon fest?



Vilimsky: Der Obmann hat diesen Vorschlag gemacht und bei uns ist es gute Tradition, dass die Gremien dann diesen Beschluss fassen und wenn die Gremien den gefasst haben, hoffe ich es.

oe24.TV: Sie wollen die EU komplett reformieren und das mit einer rechten Allianz. Würden Sie auch die AfD aufnehmen?



Vilimsky: Selbstverständlich, alle die unter dieses Dach passen.

oe24.TV: Die haben ja einen gewissen Nazi-Touch …



Vilimsky: Ich sehe diesen Nazi-Touch nicht. Man muss fair sein. Es ist eine junge Partei, da gibt es den einen oder anderen Wirrkopf.