SPÖ-Rebell zündet Obmann-Debatte an

Mit einem simplen Tweet dürfte der enge Vertraute von Ex-Kanzler Werner Faymann, Christian Deutsch, nun eine Obmanndebatte in der SPÖ anzünden.

Deutsch twitterte: "Es ist Zeit, die SPÖ wieder derart erfolgreich an die Spitze zu führen".

Besonders pikant: Der SPÖ-Wien-Mann hatte einst auch den Aufstand gegen Wiens ehemaligen Bürgermeister Michael Häupl angeführt.

Hinter Deutsch stehen gleich mehrere einstige Mitstreiter von Faymann, der im Mai 2016 von Anhängern von Christian Kern de facto gestürzt wurde.

Ein SPÖ-Insider berichtet oe24: "Dass Kern jetzt auf Grün spielt, hat den Unmut gegen ihn vergrößert". Übersetzt: Dass Oppositionschef Kern mit dem neuen Parteiprogramm auf "Weltoffenheit" und "grüne Technologien" setzen will, echauffiert das "rechte" Lager der SPÖ.

Teile dieser Gruppe wollen beim SPÖ-Parteitag am 5. Oktober - dort will Kern wieder als SPÖ-Chef antreten - lieber Ex-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil an die Parteispitze hieven. Dieser dementiert Interesse am Kern Job zu haben. Er bereite sich darauf vor demnächst Landeshauptmann im Burgenland werden, sagen Vertraute.

Heute vor 10 Jahren wurde Werner Faymann in Linz von 98% der Delegierten zum SPÖ-Bundesparteivorsitzenden gewählt.

Bei der NR-Wahl 2008 und 2013 konnte er souverän die relative Mehrheit erringen. Es ist Zeit, die @SPOE_at wieder derart erfolgreich an die Spitze zu führen. — Christian Deutsch (@deutsch_ch) August 8, 2018