TV
E-Paper
Welt

Moskau klagt an

1 Toter bei Ukraine-Angriffen auf Russland

OR
von
A Ukrainian rescuer works to extinguish a fire in a building following an air attack in Kharkiv on June 10, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP)
© AFP
Russland ist am Freitag Ziel eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs geworden.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 185 unbemannten Fluggeräten innerhalb von zwölf Stunden. Diese seien über rund einem Dutzend Regionen abgefangen worden, vor allem in Zentralrussland. In der Region Brjansk kam nach Angaben des dortigen Gouverneurs in einem grenznahen Dorf ein Mensch ums Leben. Eine weitere Person sei verletzt worden, teilte Jegor Kowaltschuk mit.

Auch interessant

Ukraine kündigt Solderhöhung an

"Im Endstadium" – Experten rechnen mit Putin-Knall

Austro-Experte warnt: Putin könnte Nuklear-Karte ziehen

Dem regionalen Einsatzstab zufolge wurden allein in der Region Brjansk 62 Drohnen zerstört. Auch die Hauptstadt Moskau wurde offenbar angegriffen. Mehrere auf die Metropole zusteuernde Drohnen seien abgewehrt worden, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin im Kurznachrichtendienst Telegram. Fachleute untersuchten die Trümmerteile an den Absturzstellen. Nach einer Auswertung russischer Nachrichtenagenturen wurden in Moskau 27 Drohnen zerstört.

Die Ukraine hat ihre Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland zuletzt verstärkt. Dabei nimmt sie vor allem Anlagen der Ölindustrie ins Visier.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt droht Engpass bei Fischstäbchen

Iran-Deal: DAS soll Trump mit den Mullahs vereinbart haben

Ukraine kündigt Solderhöhung an

Nach Ohrfeige tot: Unternehmer (67) stirbt nach Streit

Pakistan: USA und Iran einigen sich auf Friedens-Deal

DIESE Kroatien-Region hängt alle anderen ab

Was die Abnehmspritze im Gehirn auslöst

Hüpfburg fliegt weg: Mädchen (3) stirbt

1 Toter bei Ukraine-Angriffen auf Russland

Kuba kündigt Wirtschaftsöffnung an