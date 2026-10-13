16-jähriges Torwart-Talent profitiert von Neuer-Aus

Der FC Bayern München muss beim Auswärtsspiel in Norwegen auf seinen Stammkeeper Manuel Neuer verzichten. Ihn ersetzt die Nummer zwei Jonas Urbig. Dafür rutscht ein 16-Jähriger nun in den Champions-League-Kader rein.

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Manuel Neuer fällt nach seinem Katastrophen-Spiel gegen den FC Augsburg aus. In der Champions League wird gegen Viking Stavanger die Nummer zwei Jonas Urbig ihn ersetzen. Auf der Ersatzbank feiert dafür das 16-jährige Torwarttalent David Podar-Stiube sein Kaderdebüt beim deutschen Rekordmeister.

Pofar-Stiube stand schon am Nachmittag zwischen den Pfosten. Er spielte mit der U19 der Münchner gegen die U19 von Stavanger in der Youth League. Das Spiel ging mit 2:0 verloren. Nun sitzt er neben Sven Ulreich als dritter Keeper auf der Bank.

War Teil der Vorbereitung

Im Sommer war Pofar-Stiube Teil des Profiteams. Bei den ersten beiden Testspielen gegen Wehen Wiesbaden und Rottach-Egern war Podar-Stiube schon dabei. Zudem reiste er mit dem FC Bayern auch zur Saisonvorbereitung nach Südkorea. Der 16-Jährige ist seit 2022 am Bayern-Campus.

Neuer hat laut Trainer Vincent Kompany nach dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg "was am Fuß gespürt" und fällt somit aus. Gegen Augsburg war er an beiden Gegentoren beteiligt. Sein Fehler beim ersten Tor sorgte für das schnellste Bundesligator der Geschichte. Kompany hatte ihn danach in Schutz genommen.