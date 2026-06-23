3:0 - Frankreich schlägt Irak nach Unwetter-Chaos

Vizeweltmeister Frankreich hat bei der Fußball-WM vorzeitig das Sechzehntelfinale erreicht. Das Team von Trainer Didier Deschamps setzte sich in der Nacht auf Dienstag in Philadelphia in einer von Unwettern heimgesuchten und verzögerten Partie gegen Außenseiter Irak mit einem souveränen 3:0-(1:0)-Sieg durch.

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Wie schon beim 3:1 gegen Senegal glänzte Kylian Mbappe mit zwei Toren (14., 54.) und liegt mit 16 WM-Treffern nur noch zwei hinter Rekordler Lionel Messi.

Evakuierungen und zwei Stunden Unterbrechung

Die Franzosen, für die auch Ousmane Dembele (66.) traf, halten nach zwei Spielen in Gruppe I bei sechs Punkten. Für die Iraker war es nach dem 1:4 gegen Norwegen die zweite Niederlage bei diesem WM-Turnier. Der Elf von Coach Graham Arnold droht damit der baldige Turnier-Abschied. Der Irak bekommt es zum Gruppenabschluss am Freitag (21.00) in Toronto mit Senegal zu tun, während die Franzosen zur gleichen Zeit in Boston im Gruppenschlager auf Norwegen treffen.

Frankreich - Irak 1 / 6 Ein Mitarbeiter trägt einen Regenmantel bei starkem Regen im Stadion während eines Fußballspiels. © APA/AFP/FRANCK FIFE Ein französischer Fußballspieler im blauen Trikot sprintet über das Spielfeld. © APA/AFP/FRANCK FIFE Französische Fußballspieler feiern vor jubelnden Fans mit französischen Fahnen im Stadion. © APA/AFP/JEWEL SAMAD

Die Partie war wegen eines Gewitters gut zwei Stunden lang unterbrochen. Bei dieser WM war es die erste derartige Wetterverzögerung. Bereits bei der Club-Weltmeisterschaft in den USA im Vorjahr hatte es mehrere solcher Vorfälle mit teils stundenlangen Verzögerungen gegeben. Bei Matches in den Vereinigten Staaten muss sich die FIFA bei Gewittern an die lokalen Vorschriften halten. Nähern sich die Unwetter dem Stadion in einem Radius von acht Meilen (13 km), muss dieses evakuiert werden. Die Unterbrechung dauert zumindest eine halbe Stunde. Jeder weitere Blitzeinschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.

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Unglückliche Iraker

Für die Iraker war der nächste Rückschlag ein personeller: Kapitän Aymen Hussein musste nach der Trinkpause verletzt hinaus und wurde durch Ali Al-Hamadi ersetzt (26.). Allerdings bekamen die "Löwen von Mesopotamien" danach die Partie besser in den Griff und kamen ohne weiteren Gegentreffer in die Pause. Die dauerte schließlich unfreiwillig knapp zwei Stunden.

Mbappe erneut treffsicher

Mit dem Regen verschwand auch die Resilienz der Iraker, deren Schnitzer sich häuften. Bald nach dem Wiederanpfiff war erneut Mbappe zur Stelle. In seinem 100. Länderspiel traf der Real-Madrid-Star zum 59. und 60. Mal. Bereits beim 3:1 gegen Senegal hatte der 27-Jährige zweimal zugeschlagen. Mbappe zog mit nun 16 WM-Toren mit dem Deutschen Miroslav Klose (16) gleich. Schließlich sorgte Dembele, Assistgeber zum 2:0, für den dritten französischen Treffer und einen doch noch klaren Sieg. Am Limit war Frankreich nie, Möglichkeiten auf einen höheren Erfolg wären da gewesen.