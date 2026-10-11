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Hoffmann-Hattrick

4:3! Hartberg schießt nach Comeback auf Platz fünf

SR
von
HARTBERG,AUSTRIA,11.OCT.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, TSV Hartberg vs SC Austria Lustenau. Image shows the rejoicing of Marco Hoffmann (Hartberg). Photo: GEPA pictures/ Hans Oberlaender
© GEPA pictures
Eine frühe Führung wandelte sich in einen Rückstand, den Markus Schopps Hartberg aber noch in einen Sieg drehte.
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Nach nur acht Minuten schon Marko Hoffmann den TSV in Front, doch bereits kurz danach glich Albin Gashi (13.) aus. Kurz vor der Pause gingen sie dann sogar durch Rapid-Leihgabe Dominik Weixelbraun in Führung (43.).

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Doch die Hartberger übernahmen das Kommando und belohnten sich. Erneut war es Hoffmann (55.) der einnetzte, ehe Ferdinand Feldhofers Sohn Nikolaus mit seinem ersten Bundesliga-Tor (60.) per Direktabnahme aus rund 40 Metern in den leeren Kasten für das 3:2 sorgte.

Hoffmann schreibt gleich dreimal an

Doch die Gäste aus Vorarlberg fanden auch noch Chancen auf den Ausgleich vor, der aber nicht mehr kam.

Stattdessen besiegelte Hoffmann mit seinem Hattrick den Erfolg, der Platz fünf in der Tabelle bedeutet. Das 3:4 von Weixelbraun (90.+3) war nur mehr Makulatur.

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