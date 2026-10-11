0:3! WAC verliert Duell um rote Laterne

Die tiefe Krise der Wolfsberger geht weiter. Nach der 0:3-Pleite in Altach geben die Vorarlberger den letzten Platz an den WAC ab.

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Es dauerte gerade einmal 13 Minuten, da war das bis dato Tabellenschlusslicht Altach schon 2:0 in Führung.

Ein weiter Ball von Benjamin Böckle fand Ousmane Diawara, der Raffael Behounek und Cheick Diabate stehen ließ und im Fallen auch Lukas Gütlbauer überwand (6.). Schon zu dem frühen Zeitpunkt verdient.

Kurz danach wurde wiederum Böckle sehenswert bedient. Ein Lupfer von Startelf-Debütant Elongo-Yombo fand den Linksverteidiger, dessen wuchtiger Abschluss Gütlbauer nur ins eigene Tor parieren konnte (13.).

Es kommt schlimmer und schlimmer

Eine glattrote Karte für Simon Piesinger wegen Torraub war die Kirsche auf der Torte für den WAC, dessen Chancen auf ein Comeback damit noch vor dem Pausentee ad acta gelegt werden mussten.

Kurz nach der Pause legte dann auch Diawara nach, erneut mit enormer Mithilfe der WAC-Defensive. Nach eigenem Abstoß kam der Ball umgehend zurück, mit nur einem Kontakt von Patrick Greil läuft der Stürmer allein auf das Tor (49.).

Auch auf der Gegenseite gab es dann noch direkt Rot, der Fuß von Mike-Steven Bähre traf den Gegenspieler im Gesicht (62.). Der Anschlusstreffer der Kärntner wurde kurz danach auch zurückgenommen (67.).