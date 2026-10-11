Statt Neuer: Diesen Torhüter fordern nun die Bayern-Fans

Gegen Augsburg hatte Manuel Neuer bei beiden Gegentoren Fehler gemacht. Vor allem der erste sorgt bei den Fans für viel Aufregung. Nun fordern die Fans, dass Jonas Urbig die neue Nummer Eins werden soll.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der FC Bayern München verpasste mit einem 2:2-Unentschieden beim FC Augsburg den Sprung auf die Tabellenspitze. Besonders ein Spieler wird heftig kritisiert. Manuel Neuer (40) hatte in der Partie zwei folgenreiche Patzer.

Direkt nach dem Anstoß bekam Neuer den Ball zugespielt. Jedoch vermasselte er seine Annahme. Da war schon der Augsburger Robin Fellhauer da und blockte Neuers Lupfer-Versuch. Der Gegenspieler konnte danach das schnellste Bundesliga-Tor der Geschichte erzielen.

"Da hängt der Manu mit drin"

Nach dem Spiel kritisierte Bayern-Sportchef Max Eberl seine Nummer eins: "Wir haben uns das Leben mit einer Reihe von Fehlern schwer gemacht. Da hängt der Manu mit drin, aber andere auch."

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Ex-DFB-Keeper erklärte seinen Fehler: "Es war ein blöder Fehler von mir. Ich musste mir den Ball auf links legen, weil ich von rechts von zwei Leuten angelaufen wurde. Dann habe ich versucht, eine Lösung zu finden. Aber ich hätte einfach eine andere Entscheidung treffen müssen." Nach seinem Bock musste der Torhüter "erst mal in mich gehen, durchatmen".

Beim zweiten Gegentor schaute Neuer ebenfalls schlecht aus. Beim zwischenzeitlichen 1:2 ließ Neuer den "strammen Schuss", wie er ihn nannte, vor die Füße von Rodrigo Ribeiro (65.) prallen. Der Torhüter sah vor allem ein großes Problem: "Der Innenverteidiger läuft alleine auf uns zu."

Fans unzufrieden mit Neuer

Die zwei Fehler bekräftigen noch mehr die Kritiker von Neuer. Auch unter den Bayern-Fans steigt die Unzufriedenheit mit der langjährigen Nummer eins. Immer wieder patzt der Ex-DFB-Torhüter. Sie fordern von Bayern-Coach Vincent Kompany, dass Ersatzkeeper und Zukunftshoffnung Jonas Urbig (23) der neue Stammkeeper werden soll.

Jonas Urbig hat gute Chancen die neue Nummer Eins im DFB-Tor zu werden. © APA/AFP/ARIS MESSINIS

Dieser sollte eigentlich in der Champions League gegen Viking Stavanger starten. Doch wie der "Kicker" berichtet, könnten sich die Pläne noch einmal verändern. Das Trainerteam vom FC Bayern plant nun, Neuer gegen die Norweger ins Tor zu stellen, um schnell sein Vertrauen zurückzugewinnen. Die endgültige Entscheidung soll am Montag fallen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ob die Bayern-Fans mit dieser Entscheidung glücklich werden, bleibt zu bezweifeln, insbesondere, wenn Neuer erneut patzt.