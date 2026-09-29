43,5 Millionen Euro: Mega-Auktion um vier Rolex-Uhren

Die Luxus-Uhrenmarke Rolex hat zusammen mit dem Auktionshaus Phillips eine spezielle Auktion abgehalten. Dabei wurden vier einzigartige, mit Juwelen besetzte Uhren versteigert. Der gesamte Erlös ging an die jeweiligen Organisationen von Roger Federer und Leonardo DiCaprio.

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Rolex ist vor allem für sündhaft teure Uhren bekannt. Die Luxusmarke wollte nun etwas Gutes tun und stellte vier einzigartige Uhren her. Die mit Juwelen besetzten Rolex-Uhren sollen die vier Jahreszeiten repräsentieren. Die besonderen Stücke wurden am 28. September beim Auktionshaus Phillips in einer Spezialversteigerung angeboten.

Dabei konnte ein Erlös von rund 37,3 Millionen Pfund (umgerechnet 43,48 Millionen Euro) erlangt werden. Das Geld soll nun an die Organisationen von zwei Markenbotschaftern von Rolex gehen.

Tennis-Legende Roger Federer und Hollywood-Star Leonardo DiCaprio können sich über die Mega-Spende freuen. Federer unterstützt mit seiner Organisation "The Federer Foundation" die Bildung von Kindern in Südafrika und der Schweiz. DiCaprio hat mit Naturwissenschaftlern die Organisation "Re:wild" ins Leben gerufen. Diese setzt sich für den Schutz und die Wiederherstellung von Natur, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften.

Besondere Uhren

Die vier Uhren sind mit Diamanten und Juwelen besetzt. Die Uhr für den Frühling hat ein 18-Karat-Weißgold-Gehäuse mit einem Zifferblatt aus Chrysopras, Hilfszifferblätter aus Lepidolith sowie eine Auswahl an violetten Saphiren und Diamanten erhalten. Der Sommer ist mit einem 18-Karat-Everose-Gold-Gehäuse ausgestattet. Zudem hat die Luxusuhr ein türkisfarbenes Zifferblatt und ein Herz aus Rubin-Totalisatoren, begleitet von rosafarbenen Saphiren und Diamanten.

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Der Herbst kombiniert 18-karätiges Gelbgold mit einem Zifferblatt aus Mookait, das neben grünen Turmalinen und Diamanten auch Hilfszifferblätter aus Chrysopras aufweist. Der Winter wurde aus 950er-Platin hergestellt und mit einem Zifferblatt aus blauem Opal, Hilfszifferblättern aus Lapislazuli, einer Diamantverzierung sowie einem Farbverlauf von blauen zu fuchsiafarbenen Saphiren auf der Lünette ausgestattet.

Wer die einzigartigen Uhren ersteigert hat, ist derzeit unbekannt.