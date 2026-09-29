Für den guten Zweck
43,5 Millionen Euro: Mega-Auktion um vier Rolex-Uhren
Rolex ist vor allem für sündhaft teure Uhren bekannt. Die Luxusmarke wollte nun etwas Gutes tun und stellte vier einzigartige Uhren her. Die mit Juwelen besetzten Rolex-Uhren sollen die vier Jahreszeiten repräsentieren. Die besonderen Stücke wurden am 28. September beim Auktionshaus Phillips in einer Spezialversteigerung angeboten.
Auch interessant
Dabei konnte ein Erlös von rund 37,3 Millionen Pfund (umgerechnet 43,48 Millionen Euro) erlangt werden. Das Geld soll nun an die Organisationen von zwei Markenbotschaftern von Rolex gehen.
Tennis-Legende Roger Federer und Hollywood-Star Leonardo DiCaprio können sich über die Mega-Spende freuen. Federer unterstützt mit seiner Organisation "The Federer Foundation" die Bildung von Kindern in Südafrika und der Schweiz. DiCaprio hat mit Naturwissenschaftlern die Organisation "Re:wild" ins Leben gerufen. Diese setzt sich für den Schutz und die Wiederherstellung von Natur, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften.
Besondere Uhren
Die vier Uhren sind mit Diamanten und Juwelen besetzt. Die Uhr für den Frühling hat ein 18-Karat-Weißgold-Gehäuse mit einem Zifferblatt aus Chrysopras, Hilfszifferblätter aus Lepidolith sowie eine Auswahl an violetten Saphiren und Diamanten erhalten. Der Sommer ist mit einem 18-Karat-Everose-Gold-Gehäuse ausgestattet. Zudem hat die Luxusuhr ein türkisfarbenes Zifferblatt und ein Herz aus Rubin-Totalisatoren, begleitet von rosafarbenen Saphiren und Diamanten.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Der Herbst kombiniert 18-karätiges Gelbgold mit einem Zifferblatt aus Mookait, das neben grünen Turmalinen und Diamanten auch Hilfszifferblätter aus Chrysopras aufweist. Der Winter wurde aus 950er-Platin hergestellt und mit einem Zifferblatt aus blauem Opal, Hilfszifferblättern aus Lapislazuli, einer Diamantverzierung sowie einem Farbverlauf von blauen zu fuchsiafarbenen Saphiren auf der Lünette ausgestattet.
Wer die einzigartigen Uhren ersteigert hat, ist derzeit unbekannt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden