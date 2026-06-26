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Aufstiegs-Krimi

5:0 - Senegal darf nach Tor-Gala gegen Irak wieder hoffen

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Senegalesische Spieler jubeln auf dem Spielfeld während eines Fußballspiels im Stadion.
© FIFA via Getty Images
Der Senegal hat sich im Spiel um Platz 3 in Gruppe I klar mit 5:0 durchgesetzt. Damit konnten sich die Afrikaner eine gute Ausgangslage im Thriller um den Aufstieg der besten Gruppen-Dritten verschaffen.
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Der Senegal hat sich am Freitag bei der Fußball-WM in der Gruppe I mit einem 5:0 (1:0) gegen den Irak in Toronto den dritten Rang gesichert. Der Kantersieg sollte die Westafrikaner auch mit drei Punkten und einem Torverhältnis von +2 ins Sechzehntelfinale befördern, das klärt sich aber erst nach den restlichen Vorrundenspielen.

Der als Außenseiter angetretene Irak muss hingegen als Gruppenletzter wie auch schon bei seiner WM-Premiere 1986 punktelos die Heimreise antreten.

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Die Partie begann für den Senegal mit einem frühen Treffer und einem Ausschluss auf der Gegenseite ideal. Habib Diarra fälschte den Ball bereits in der vierten Minute nach einem Eckball ins Tor ab.

Notbremse an Mane

Wenig später sah Rebin Sulaka wegen einer Notbremse an Sadio Mane nach VAR-Intervention die Rote Karte. Trotz Überzahl lief es für den Viertelfinalisten von 2002 bis zur Pause ziemlich holprig weiter, Torgefahr entstand gegen die wacker verteidigenden Iraker nur selten.

Senegal gegen Irak

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Bald nach Wiederbeginn ging es dann aber Schlag auf Schlag. Ismailia Sarr (56.) und der eingewechselte Pape Gueye (59., 71.) mit einem sehenswerten Doppelpack erhöhten auf 4:0.

Den fünften Treffer gegen die mittlerweile hilflosen Iraker erzielte Iliman Ndiaye (82.). Dank des klaren Erfolges nach den Niederlagen gegen Frankreich und Norwegen kann der Senegal bei seiner vierten WM-Teilnahme zum dritten Mal die K.o.-Phase erreichen.

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