Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

ÖFB-Kicker besser

Dembele mit Hattrick in 25 Minuten!

OR
von
Ousmane Dembele jubelt im französischen Fußballtrikot nach einem Tor bei der WM 2026.
© GEPA pictures
Ousmane Dembele ist mehr als in Form! In unglaublichen 25 Minuten erzielt der Franzose schon einen Hattrick gegen Norwegen. Doch ein Österreicher war besser.
OE24 auf Google bevorzugen

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Deutsche Polizei nimmt Tiroler Schützen 43 Gewehre ab

Ministerin nimmt mit Baby an EU-Rat teil

Erich Probst heißt der Mann, der Dembele überflügelt. Den glanzvollen Höhepunkt seiner Karriere stellt die Teilnahme und das Erreichen des dritten Platzes bei der Fußballweltmeisterschaft 1954 unter Trainer Walter Nausch in der Schweiz dar. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Tschechoslowakei erzielte Probst binnen einer Viertelstunde die Tore zum 2:0, 3:0 und 4:0. Sehenswert war vor allem der Treffer zum 2:0, als Probst eine Flanke von Stojaspal volley übernahm und wuchtig in das Gehäuse des tschechischen Torhüters Stacho einnetzte und sein Tor zum 4:0 das er durch einen Bombenschuss ins Kreuzeck erzielte. Den Schlusspunkt unter den Trefferreigen setzte Ernst Stojaspal mit seinem zweiten Tor zum 5:0 in der 64. Minute.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schweinsteiger weist Rassismus-Vorwürfe zurück

Irre: Schamane verhexte Türkei unabsichtlich

Fan-Spektakel im Stadion mit Austro-Pop-Hit

Haaland fliegt gegen Frankreich aus Startelf!

Dembele mit Hattrick in 25 Minuten!

FIFA verweigert Frankreich Wunsch

FIFA lässt Russland wieder bei Turnier zu

Pride-Zoff: FIFA erlaubt Flaggen

DFB-Star steigt in falschen Team-Bus

Argentinien-Knall um Lionel Messi (39)