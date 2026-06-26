Dembele mit Hattrick in 25 Minuten!

Ousmane Dembele ist mehr als in Form! In unglaublichen 25 Minuten erzielt der Franzose schon einen Hattrick gegen Norwegen. Doch ein Österreicher war besser.

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Erich Probst heißt der Mann, der Dembele überflügelt. Den glanzvollen Höhepunkt seiner Karriere stellt die Teilnahme und das Erreichen des dritten Platzes bei der Fußballweltmeisterschaft 1954 unter Trainer Walter Nausch in der Schweiz dar. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Tschechoslowakei erzielte Probst binnen einer Viertelstunde die Tore zum 2:0, 3:0 und 4:0. Sehenswert war vor allem der Treffer zum 2:0, als Probst eine Flanke von Stojaspal volley übernahm und wuchtig in das Gehäuse des tschechischen Torhüters Stacho einnetzte und sein Tor zum 4:0 das er durch einen Bombenschuss ins Kreuzeck erzielte. Den Schlusspunkt unter den Trefferreigen setzte Ernst Stojaspal mit seinem zweiten Tor zum 5:0 in der 64. Minute.