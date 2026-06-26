Welt
TV
E-Paper
Welt

Aus Schweden

Ministerin nimmt mit Baby an EU-Rat teil

Eine Ministerin hält ein Baby und spricht im EU-Rat mit mehreren Anwesenden.
© European Union
Ein ungewöhnlicher Gast bei den EU-Ministern sorgt für Aufsehen: Die schwedische Umweltministerin brachte am Donnerstag ihren kleinen Sohn Adam mit zur offiziellen Sitzung.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Politikerin kam frisch aus ihrer Elternzeit zurück und setzte mit dem gemeinsamen Auftritt ein klares Zeichen. In Schweden ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark im Fokus. Bis zu 16 Monate Elternzeit sind dort möglich, was den Bürgern eine weitreichende Flexibilität bietet.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

FIFA verweigert Frankreich Wunsch

Deutschland knackte schon heute die 40 Grad

Wahlkampfthema Elternzeit und Steuern

Die Finanzierung dieses Modells erfolgt in Schweden allerdings über relativ hohe Steuern. Genau dieser Punkt sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff im Land. Das System steht im Mittelpunkt politischer Debatten und bildet ein zentrales Thema im laufenden Wahlkampf vor der schwedischen Parlamentswahl im September. Der jüngste Auftritt bei den EU-Ministern zeigt anschaulich, wie dieses System bis in die Spitzenpolitik hinein gelebt wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump-Vize relativiert Watergate-Skandal

EU will wehrpflichtigen Ukrainern keinen Schutzstatus mehr geben

Griechen überwachen Strand-Liegen jetzt mit Drohnen

Russen rufen Ausnahmezustand auf der Krim aus

Höchststrafe für Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Israel und Libanon schließen Friedensabkommen

Ministerin nimmt mit Baby an EU-Rat teil

Trump droht jetzt mit neuem Zoll-Hammer

Festival wegen Hitze abgesagt: 250.000 Besucher müssen daheim bleiben

Erdbeben fordert mindestens 920 Tote