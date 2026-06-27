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Gegen Neuseeland

5:1! Belgien jubelt über Gruppensieg

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Belgien steht in der Runde der letzten 32! Die "Roten Teufel" besiegten Neuseeland locker mit 5:1 und ist Gruppensieger.
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Neuseeland gegen Belgien

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