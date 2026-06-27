Fussball
TV
E-Paper
Sport

Überraschende Wende

Transfer-Knall: Norwegen-Star soll Bulle Diomande ersetzen

OR
von
Ein ivorischer Fußballspieler kontrolliert im Sprung den Ball während eines Spiels.
© APA/AFP/COLE BURSTON
Bullen-Star Yan Diomande ist heiß begehrt, Liverpool soll bereits ein Angebot für den Ivorer in Millionenhöhe abgegeben haben.  Mittlerweile ist auch ein möglicher Ersatz bekannt.
OE24 auf Google bevorzugen

Leipzig-Star Yan Diomande zählt zu den heißesten Transfer-Aktien des Sommers. Der FC Liverpool soll bereits ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro abgegeben haben, das die Bullen allerdings abgelehnt haben.

Auch interessant

Barça-Aus! Neuer Top-Klub greift nach Ter Stegen

Knalleffekt: Olise lässt die Bayern abblitzen

DFB-Star Wirtz vor Blitz-Transfer

Medienberichten zufolge sollen die Bosse der "Reds" allerdings in den kommenden Tagen eine noch höhere Angebot nachlegen. Ob man beim Dritten der deutschen Bundesliga dann schwach wird, ist weiterhin fraglich, weil man dem Offensiv-Allrounder erst eine Vertragsverlängerung mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung gegeben hatte.

Es könnte also ein heißer Fight um den Ivorer werden, der derzeit auch bei der WM groß aufspielt. Liverpool hat sich aber mittlerweile sogar einen günstigeren Plan B zurechtgelegt.

Norwegen-Star im Fokus

Britischen Medienberichten zufolge soll man sich intensiv um Norwegens WM-Starter Andreas Schjelderup von Benfica Lissabon bemühen. Um die Dienste des 22-jährigen Wikingers könnte es allerdings ein intensives Wettbieten geben. Neben Liverpool sollen auch Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan und Italiens Wunderteam Como den Norweger verpflichten wollen, der um etwa 40 Millionen Euro zu haben wäre.

epaselect epa13067542 Andreas Schjelderup of Norway in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Norway against France, in Boston, USA, 26 June 2026. EPA/GREG M. COOPER
© EPA

Besonders brisant ist allerdings, dass Liverpool Schjelderup bereits im Alter von 16 Jahren an die Anfield Road holen wollte. Damals bekam der Prermier-League-Gigant allerdings eine überraschende Absage. Nun könnte es doch noch zu einem Deal mit dem Traditions-Verein kommen, wenn sich Leipzig mit Liverpool in der Causa Diomande nicht einigen kann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Transfer-Knall: Norwegen-Star soll Bulle Diomande ersetzen

Fix: Bayern verpflichtet DFB-Star Nathaniel Brown

Barça-Aus! Neuer Top-Klub greift nach Ter Stegen

"Zwickmühle" - Klopp bricht Interview ab

Bald 60-jähriger Japaner Miura verlängerte Profi-Vertrag

Geheim-Plan: Sensations-Deal um Bayern-Star Olise

Neue Vertragsdetails von Laimer bekannt

Laimer verlängert bei Bayern!

Ex-Rapid-Kapitän Schwab unterschreibt bei Ried

Politische Einflussnahme: FIFA sperrt Verband von ALLEN Bewerben