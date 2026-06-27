Transfer-Knall: Norwegen-Star soll Bulle Diomande ersetzen

Bullen-Star Yan Diomande ist heiß begehrt, Liverpool soll bereits ein Angebot für den Ivorer in Millionenhöhe abgegeben haben. Mittlerweile ist auch ein möglicher Ersatz bekannt.

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Leipzig-Star Yan Diomande zählt zu den heißesten Transfer-Aktien des Sommers. Der FC Liverpool soll bereits ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro abgegeben haben, das die Bullen allerdings abgelehnt haben.

Medienberichten zufolge sollen die Bosse der "Reds" allerdings in den kommenden Tagen eine noch höhere Angebot nachlegen. Ob man beim Dritten der deutschen Bundesliga dann schwach wird, ist weiterhin fraglich, weil man dem Offensiv-Allrounder erst eine Vertragsverlängerung mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung gegeben hatte.

Es könnte also ein heißer Fight um den Ivorer werden, der derzeit auch bei der WM groß aufspielt. Liverpool hat sich aber mittlerweile sogar einen günstigeren Plan B zurechtgelegt.

Norwegen-Star im Fokus

Britischen Medienberichten zufolge soll man sich intensiv um Norwegens WM-Starter Andreas Schjelderup von Benfica Lissabon bemühen. Um die Dienste des 22-jährigen Wikingers könnte es allerdings ein intensives Wettbieten geben. Neben Liverpool sollen auch Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan und Italiens Wunderteam Como den Norweger verpflichten wollen, der um etwa 40 Millionen Euro zu haben wäre.

© EPA

Besonders brisant ist allerdings, dass Liverpool Schjelderup bereits im Alter von 16 Jahren an die Anfield Road holen wollte. Damals bekam der Prermier-League-Gigant allerdings eine überraschende Absage. Nun könnte es doch noch zu einem Deal mit dem Traditions-Verein kommen, wenn sich Leipzig mit Liverpool in der Causa Diomande nicht einigen kann.