Barça-Aus! Neuer Top-Klub greift nach Ter Stegen

Nach über zehn Jahren beim FC Barcelona bahnt sich für Marc-André ter Stegen der nächste große Tapetenwechsel an. Der deutsche Keeper steht bei den Katalanen offenbar endgültig vor dem Aus – und könnte schon bald das Tor von Ajax Amsterdam hüten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Denn wie die spanische AS berichtet, arbeitet der niederländische Rekordmeister an einer Leihe des 34-Jährigen. Auch Voetbal International nennt Ter Stegen den absoluten Wunschkandidaten. Andere Torwartoptionen sollen sich zerschlagen haben, während der 44-fache deutsche Nationalspieler einem Wechsel offen gegenübersteht.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

WM-Traum geplatzt

Für Ter Stegen wäre der Schritt auch die Chance auf einen Neustart. Unter Barça-Coach Hansi Flick spielt der frühere Gladbacher in den Planungen offenbar keine Rolle mehr. Dabei läuft sein Vertrag noch bis 2028. Seit seinem Wechsel im Sommer 2014 absolvierte der Schlussmann 423 Pflichtspiele für die Katalanen.

Zuletzt lief jedoch alles gegen ihn. Im vergangenen Winter ließ sich der Deutsche zum FC Girona verleihen, um Spielpraxis für die Weltmeisterschaft zu sammeln. Doch nach nur zwei Einsätzen stoppte ihn eine Oberschenkelverletzung – und kostete ihn letztlich sogar die WM.

Nähe der Heimat

In Amsterdam könnte der Torhüter nun auf einen alten Förderer treffen. Trainer Míchel, der Girona nach fünf Jahren verlassen hat, gilt als großer Bewunderer des Keepers und soll den Wechsel vorantreiben. Auch Sportdirektor Jordi Cruijff, den Ter Stegen aus Barcelona kennt, unterstützt den Deal. Ein weiterer Pluspunkt: Amsterdam liegt deutlich näher an seiner Heimat Mönchengladbach.

Doch Ajax hat offenbar noch einen zweiten deutschen Star im Visier. Laut der WAZ haben die Niederländer Kontakt zum Umfeld von Julian Brandt aufgenommen und dessen Wechselbereitschaft ausgelotet.

Ein Transfer des Dortmunders dürfte allerdings deutlich schwieriger werden. Brandt soll mehrere Angebote besitzen, darunter auch von mindestens einem Champions-League-Klub. Zudem wäre sein bisheriges Gehalt von rund acht Millionen Euro pro Saison für Ajax kaum zu stemmen. Während bei ter Stegen vieles auf einen Wechsel nach Amsterdam hindeutet, dürfte Brandt für den Traditionsklub außer Reichweite bleiben.