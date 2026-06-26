Neue Vertragsdetails von Laimer bekannt

Nachdem Uli Hoeneß schon vor einigen Tagen auf einer Veranstaltung in Altötting verkündet haben soll, das Laimer verlängern wird, ist es nun laut dem Sportjournalisten Florian Plettenberg offiziell und er nennt Vertragsdetails.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Laimer hatte zunächst bei den Bayern einen deutlichen Gehaltssprung gefordert, war damit aber abgeblitzt. Hoeneß selbst war es schließlich anscheinend, der sich einschaltete und den Weg zu einer Einigung ebnete.

Am Gehalt ändert sich nicht viel

Laimer, inzwischen 29 Jahre alt, soll einen Vertrag bis 2029 haben, drei Jahre also. Unterschrift und Ankündigung sollen anscheinend bald kommen. Am Gehalt soll sich nicht großartig viel ändern. Gut zehn Millionen Euro mit inkludierten Boni soll Laimer verdienen. Die alten Forderungen sind damit anscheinend geklärt. Beiden Seiten sei es wichtig gewesen, den Vertrag zu verlängern.