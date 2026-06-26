Brisant
Neue Vertragsdetails von Laimer bekannt
Laimer hatte zunächst bei den Bayern einen deutlichen Gehaltssprung gefordert, war damit aber abgeblitzt. Hoeneß selbst war es schließlich anscheinend, der sich einschaltete und den Weg zu einer Einigung ebnete.
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Am Gehalt ändert sich nicht viel
Laimer, inzwischen 29 Jahre alt, soll einen Vertrag bis 2029 haben, drei Jahre also. Unterschrift und Ankündigung sollen anscheinend bald kommen. Am Gehalt soll sich nicht großartig viel ändern. Gut zehn Millionen Euro mit inkludierten Boni soll Laimer verdienen. Die alten Forderungen sind damit anscheinend geklärt. Beiden Seiten sei es wichtig gewesen, den Vertrag zu verlängern.
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