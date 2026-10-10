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Unglaubliche Leistung

61-jährige Schuldirektorin stellt Muskel-Weltrekord auf

Frau spricht in einem Fitnessraum vor einer Langhantel mit Gewichtsscheiben.
© Instagram/DonnaJean Wilde
Die 61-jährige Kanadierin DonnaJean Wilde hat einen unglaublichen Weltrekord aufgestellt und damit ihre eigene Bestmarke überboten.
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DonnaJean Wilde ist eine 61-jährige ehemalige Schuldirektorin aus Kanada. Als sie sich vor zehn Jahren das Handgelenk gebrochen hatte, fand sie offensichtlich ihre neue Berufung. Die Kanadierin war immer schon auf ihre Fitness bedacht und wollte trotz Handicap nicht einfach auf der Couch sitzen.

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Allerdings musste sie sich neue Methoden einfallen lassen, da ihre herkömmlichen Trainingsübungen nicht mehr funktioniert hatten. Genau das führte dazu, dass sie nun in Utah ihren eigenen Weltrekord am 6. Oktober pulverisieren konnte.

Durch die Verletzung begann sie mit Planks, einer klassischen isometrischen Eigengewichtsübung, bei der man den Körper wie ein Brett in der Luft hält. Damit werden Rumpf, Rücken und tiefe Bauchmuskeln trainiert und beansprucht gleichzeitig Schultern, Arme, Brust und Beine. Üblicherweise hält man diese Position 20 bis 60 Sekunden.

Neue Bestmarke

Doch von diesen Mini-Einheiten dürfte Wilde nicht viel halten. Ihr bisheriger Rekord eines durchgehenden Planks lag bei vier Stunden, 30 Minuten und 11 Sekunden. Bei den Huntsman World Senior Games konnte sie diese unglaubliche Leistung noch einmal ordentlich verbessern.

Um 15.03 Uhr begann der Rekordversuch, Schluss war um 20.03 Uhr. Damit hielt die fünffache Mutter und zwölffache Großmutter genau fünf Stunden (300 Minuten) die Spannung. Am Ende wollte sie zwar bereits aufgeben, doch dank der Unterstützung des Publikums konnte sie noch durchhalten.

Bis der Rekord offiziell bei den Guinness World Records eingetragen wird, muss die Kanadierin allerdings noch warten. Der Versuch befindet sich derzeit in Prüfung. Währenddessen bereitet sich Wilde auf den nächsten Rekord vor. Sie möchte auch noch den unglaublichen Wert von 1.575 Liegestützen in einer Stunde verbessern.

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