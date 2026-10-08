»Mund halten!« Legende attackiert Medwedew nach Djokovic-Eklat

Erst verspottete Daniil Medwedew seinen Gegner Novak Djokovic, dann traf er einen Zuschauer mit einem Ball. Jetzt bekommt der Russe heftige Kritik zu hören.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Daniil Medwedew (30) sorgt auch nach seinem skandalösen Aus beim ATP-Turnier in Peking für Wirbel. Der Russe war am Dienstag im Halbfinale gegen Novak Djokovic disqualifiziert worden, nachdem er einen Ball ins Publikum geschossen und einen Zuschauer getroffen hatte. Doch schon zuvor hatte er mit einer fragwürdigen Aktion provoziert: Medwedew imitierte die gesundheitlichen Probleme seines Gegners. Für den früheren US-Open-Finalisten Greg Rusedski ging er damit deutlich zu weit.

Tennis-Legende Greg Rusedski findet deutliche Worte. © Getty Images

Medvedev macht sich über Djokovic lustig

Während des Halbfinales ahmte Medvedev die Atemprobleme des 24-fachen Grand-Slam-Siegers nach. Die Szene verbreitete sich anschließend in den sozialen Medien.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Djokovic hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Bei den US Open musste sich der Serbe während seiner Erstrunden-Niederlage sogar übergeben.

Rusedski zeigte für Medwedews Verhalten wenig Verständnis. "Das Schlimmste, was man tun kann, ist, sich über Novak lustig zu machen", erklärte der ehemalige britische Tennisstar in seinem Podcast "Off Court".

Seine Warnung an den Russen fiel deutlich aus: "Also sollte man lieber den Mund halten."

"Er sucht nur nach zusätzlicher Motivation"

Rusedski kritisierte nicht nur die Respektlosigkeit gegenüber Djokovic. Er hielt die Provokation auch sportlich für einen Fehler.

"Man will Tennis spielen und den großen Champion nicht beleidigen, denn er sucht nur nach etwas, das ihn noch ein bisschen mehr motiviert. Und genau das hat Daniil ihm gegeben."

Für den ehemaligen Weltranglistenvierten war die Aktion damit ein unnötiger Versuch, ausgerechnet einen der erfolgreichsten Spieler der Tennisgeschichte zu reizen.

Nach Zuschauer-Treffer folgte die Disqualifikation

Zum endgültigen Eklat kam es beim Stand von 5:7, 3:5 und 15:15 aus Sicht Medwedews. Der Russe schoss aus Frust einen Ball ins Publikum und traf einen Zuschauer. Der Stuhlschiedsrichter disqualifizierte ihn daraufhin sofort.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Rusedski verteidigte die Entscheidung: "Man muss sehr darauf achten, wohin man seinen Schläger wirft und wohin man den Tennisball schlägt. Der Stuhlschiedsrichter hat richtig gehandelt."

Daniil Medwedew entschuldigte sich beim Zuschauer. © VCG via Getty Images

Medwedew zeigte sich anschließend reumütig. "Es tut mir unglaublich leid und ich hoffe nur, dass er okay ist", erklärte der frühere Weltranglistenerste mit Blick auf den getroffenen Zuschauer.

Djokovic zog durch die Disqualifikation ins Finale ein und holte anschließend gegen Alex de Minaur seinen siebenten Titel in Peking.