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Tragödie in den USA

Acht Tote bei Absturz von B52-Bomber in Kalifornien

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Das Unglück ereignete sich bei der Edwards Air Force Base rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles.
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Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start am späten Montagvormittag, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit. Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, hieß es. Die Flugzeuge vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe.

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Die Flugzeuge können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen. Der Militärflughafen wurde laut Mitteilung vorerst geschlossen. Alle ankommenden Flugzeuge würden umgeleitet.

Die Edwards Air Force Base befindet sich rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. In der Vergangenheit hatte das US-Militär von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet.

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