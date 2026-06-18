Achtung: So sehr schaden WM-Spiele Ihrer Gesundheit

Die Fußball-WM 2026 ist in vollem Gange: Wir fiebern, jubeln, fluchen und liegen uns vor den heimischen Bildschirmen in den Armen. Doch für den Körper ist das ein echter Ausnahmezustand. Forscher warnen: Das Mitfiebern kann lebensgefährlich werden!

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Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft bis zum 19. Juli und mit jedem Spiel kochen die Emotionen höher. Jubel, Zittern, Herzklopfen: Wenn die Lieblingsmannschaft um den Titel kämpft, liegen die Nerven oft blank. Doch Vorsicht: Die emotionale Achterbahnfahrt vor dem Fernseher kann auch zur Belastung für die Gesundheit werden. Experten warnen, dass starke Aufregung und Stress den Blutdruck in die Höhe treiben und vor allem für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen gefährlich werden können.

Der nächtliche Schlafkiller

Die diesjährige WM hält für europäische Fußballfans eine besonders harte Bewährungsprobe bereit: die Zeitverschiebung. Da das Turnier in Nord- und Mittelamerika stattfindet, müssen wir oft bis tief in die Nacht ausharren, um unsere Lieblingsteams zu verfolgen. Dieser Schlafmangel ist fatal: Er stört den zirkadianen Rhythmus , schwächt das Immunsystem und sorgt dafür, dass unser Körper am nächsten Tag durch völlige Erschöpfung enorm anfällig für Stress ist.

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Herzinfarktrisiko extrem erhöht

Ein vergebener Elfmeter, eine Rote Karte oder ein Tor in der Nachspielzeit, in solchen Momenten rast das Herz. Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München hat die Notarzteinsätze bei WM-Turnieren analysiert. Das erschreckende Ergebnis: An den Tagen, an denen das Lieblingsteam auf dem Platz stand, stieg das Risiko für einen Herzinfarkt oder andere akute Herznotfälle rasant an.

Für Männer war das Zuschauen besonders gefährlich, hier erhöhte sich das Herzinfarktrisiko auf das 3,26-Fache! Bei Frauen stieg es immerhin um das 1,82-Fache.

Der Cortisol-Schock

Doch warum reagiert unser Organismus so extrem? Forscher der University of Oxford untersuchten die Speichelproben von brasilianischen Fans während der historischen 1:7-Niederlage gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2014. Die Erkenntnis: Je tiefer sich die Anhänger mit ihrer Mannschaft identifizieren, desto rasanter schießt in dramatischen Spielphasen das Stresshormon Cortisol ins Blut.

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Dass dieses "Fußball-Fieber" real ist, belegt aktuell auch die Universität Bielefeld. Nach einer Vorstudie zum DFB-Pokalfinale 2025, bei der das Stressniveau der Fans am Spieltag messbar um satte 41 Prozent in die Höhe schoss, läuft zur WM 2026 ein weltweites Live-Experiment: Über Smartwatches von Freiwilligen werden in Echtzeit die Schwankungen bei Herzfrequenz und körperlichem Stresslevel getrackt, sobald der Ball rollt.

Die fatale Kombi: Bier, Chips und Adrenalin

Als wäre die emotionale Achterbahnfahrt für unser Herz-Kreislauf-System nicht schon fordernd genug, kommt auf dem heimischen Sofa oder beim Public Viewing oft noch ein ungesunder Lebensstil hinzu. Nervennahrung in Form von fettigen Chips und vor allem reichlich Alkohol wirken bei dieser Anspannung wie Brandbeschleuniger für das Herz. Die Forscher aus Bielefeld konnten nachweisen, dass Alkohol als starker Verstärker fungiert und die Herzfrequenz neben dem Spielstress zusätzlich drastisch in die Höhe treibt.

Tipps fürs Überlebenstraining als Fan

Bewusst atmen

Wenn es spannend wird, neigen viele dazu, die Luft anzuhalten. Atmen Sie bewusst tief in den Bauch, um das rasende Herz zu beruhigen.

Bewegung in der Halbzeit

Runter von der Couch! Strecken Sie sich, gehen Sie ein paar Schritte oder lüften Sie das Wohnzimmer, um die angestaute Adrenalin-Welle abzubauen.

Weniger Alkohol, mehr Wasser

Vor allem bei den extrem späten WM-Spielen entlastet ein Verzicht auf Alkohol Ihren Körper ungemein.

Risikopatienten aufgepasst

Kardiologen raten Menschen mit bekannten Herzerkrankungen, besonders auf ihren Körper zu hören. Halten Sie notwendige Notfall-Medikamente (wie ein Nitrospray) immer griffbereit und zögern Sie nicht, bei anhaltenden Brustschmerzen den Notarzt zu alarmieren.

Genießen Sie die sportlichen Highlights dieser Weltmeisterschaft, aber vergessen Sie nicht, dass es am Ende "nur" Fußball ist. Bleiben Sie gesund!