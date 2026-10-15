ARD und ZDF drehen drei TV-Sender ab

Drei bekannte Fernsehsender verschwinden, einer davon nach fast 30 Jahren: ARD und ZDF setzen den Rotstift an und stellen zum Jahresende gleich mehrere Programme ein. Die öffentlich-rechtliche Senderlandschaft in Deutschland steht damit vor einem tiefgreifenden Umbau.

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Am 31. Dezember 2026 ist Schluss für One, tagesschau24 und ARD alpha. Das bestätigten die beiden Rundfunkanstalten in einer gemeinsamen Mitteilung. Hintergrund ist der Reformstaatsvertrag, der eine Verringerung der linearen Fernsehangebote und eine engere Zusammenarbeit vorschreibt.

Besonders traditionsreich ist One: Der Sender startete 1997 unter dem Namen EinsFestival und erhielt 2016 seine heutige Bezeichnung. Nach beinahe drei Jahrzehnten verschwindet das Programm nun aus dem Fernsehen.

Ab Jänner 2027 wollen ARD und ZDF ihre Kräfte stärker bündeln. Statt mehrerer eigenständiger Spartenkanäle sollen drei gemeinsam verantwortete Programme im Mittelpunkt stehen.

Kosten sollen reduziert werden

Der Informationssender phoenix bleibt erhalten und konzentriert sich weiterhin auf politische Berichterstattung, insbesondere aus den Parlamenten. "neo von ARD und ZDF" soll vor allem jüngere Erwachsene erreichen und Inhalte des bisherigen Senders One übernehmen.

Das dritte Gemeinschaftsprogramm, "info von ARD und ZDF", wird als Dokumentationskanal positioniert.

Die Reform soll Doppelstrukturen abbauen, Kosten reduzieren und Ressourcen effizienter einsetzen. Konkrete Einsparungen durch die Abschaltung der drei Sender wurden allerdings nicht beziffert. Auch nicht kommuniziert wird: Wie viele Mitarbeiter bei dieser Reform abgebaut werden.