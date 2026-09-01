Arnautovic-Effekt? NÖ-Tourismus im Aufschwung

Nach deutlichen Einbrüchen im Mai und Juni, bei denen Niederösterreich mit einem Nächtigungsminus von 3,3 Prozent noch den letzten Platz im Bundesländer-Ranking belegt hatte, fiel der Juli für den dortigen Tourismus wieder sehr positiv aus.

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Insgesamt wurden im Juli 829.700 Nächtigungen (+2,3 Prozent) und 348.800 Ankünfte (+8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat) registriert.

Dieser Zuwachs zeigte sich sowohl bei inländischen als auch bei ausländischen Touristen, wobei das Plus bei den internationalen Gästen besonders deutlich ausfiel. Auch im Rest Österreichs – mit Ausnahme der Inlandsgäste im Burgenland – stiegen die Tourismuszahlen in diesem Monat an.

Gründe für Flaute noch unklar

Die genauen Gründe für diesen plötzlichen Aufschwung im Vergleich zu den Vormonaten und dem Vorjahr kann die NÖ Werbung aktuell noch nicht benennen. Eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse sei erst mit den endgültigen Zahlen Anfang September möglich, hieß es auf Anfrage. Dennoch verwies die NÖ Werbung auf ihre aktiven Bemühungen und betonte, man setze "zahlreiche Maßnahmen, um Niederösterreich als Urlaubsdestination zu positionieren". Ein zentrales Element ist dabei die aktuelle Werbekampagne "Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?", die mit prominenten Testimonials wie Marko Arnautovic arbeitet und in den ersten Wochen bereits mehr als 17 Millionen Impressionen in den sozialen Netzwerken erzielen konnte.