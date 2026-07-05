Astronautin filmt spektakuläre Polarlichter

Ein atemberaubendes Naturschauspiel hat die französische ESA-Astronautin Sophie Adenot von der Internationalen Raumstation (ISS) eingefangen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während die Raumstation mit rund 28.000 Kilometern pro Stunde die Erde umkreiste, filmte sie leuchtende Polarlichter und veröffentlichte daraus einen beeindruckenden Zeitraffer.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Video zeigt einen grün schimmernden Schleier, der sich über die Nachtseite der Erde zieht und sich ständig verändert. Aus rund 400 Kilometern Höhe bietet die ISS einen einzigartigen Blick auf das Himmelsphänomen – fernab von Lichtverschmutzung und mit freier Sicht auf die leuchtenden Farben der Atmosphäre.

Spektakuläre Aufnahmen

Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds auf das Magnetfeld der Erde treffen. Entlang der Magnetfeldlinien gelangen sie in die oberen Atmosphärenschichten, wo sie Gase zum Leuchten anregen. Je nach Höhe und Gaszusammensetzung entstehen dabei grüne, rote oder violette Farbtöne.

Für Adenot ist der Aufenthalt auf der ISS ein ganz besonderer Meilenstein. Die Ingenieurin und ehemalige Hubschrauberpilotin ist die erste ESA-Berufsastronautin ihrer Ausbildungsgruppe, die ins All fliegen durfte. Seit Februar lebt und arbeitet sie auf der Raumstation, wo sie gemeinsam mit der Crew zahlreiche wissenschaftliche Experimente durchführt.

Mit ihren spektakulären Aufnahmen gewährt sie nun einen seltenen Blick auf eines der faszinierendsten Naturphänomene unseres Planeten – aus einer Perspektive, die nur wenige Menschen jemals erleben dürfen.