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Von der ISS

Astronautin filmt spektakuläre Polarlichter

Polarlichter über der Erde, fotografiert von der Internationalen Raumstation ISS.
© X
Ein atemberaubendes Naturschauspiel hat die französische ESA-Astronautin Sophie Adenot von der Internationalen Raumstation (ISS) eingefangen.
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Während die Raumstation mit rund 28.000 Kilometern pro Stunde die Erde umkreiste, filmte sie leuchtende Polarlichter und veröffentlichte daraus einen beeindruckenden Zeitraffer.

Das Video zeigt einen grün schimmernden Schleier, der sich über die Nachtseite der Erde zieht und sich ständig verändert. Aus rund 400 Kilometern Höhe bietet die ISS einen einzigartigen Blick auf das Himmelsphänomen – fernab von Lichtverschmutzung und mit freier Sicht auf die leuchtenden Farben der Atmosphäre.

Spektakuläre Aufnahmen

Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds auf das Magnetfeld der Erde treffen. Entlang der Magnetfeldlinien gelangen sie in die oberen Atmosphärenschichten, wo sie Gase zum Leuchten anregen. Je nach Höhe und Gaszusammensetzung entstehen dabei grüne, rote oder violette Farbtöne.

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Für Adenot ist der Aufenthalt auf der ISS ein ganz besonderer Meilenstein. Die Ingenieurin und ehemalige Hubschrauberpilotin ist die erste ESA-Berufsastronautin ihrer Ausbildungsgruppe, die ins All fliegen durfte. Seit Februar lebt und arbeitet sie auf der Raumstation, wo sie gemeinsam mit der Crew zahlreiche wissenschaftliche Experimente durchführt.

Mit ihren spektakulären Aufnahmen gewährt sie nun einen seltenen Blick auf eines der faszinierendsten Naturphänomene unseres Planeten – aus einer Perspektive, die nur wenige Menschen jemals erleben dürfen.

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