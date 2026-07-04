Flagge gehisst
Verhaftet! Mann kletterte auf Eiffelturm in Paris
Der Mann sei am Samstagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er zwischen der zweiten und dritten Etage den Turm erklomm und die Fahne dort befestigte, teilte die Polizei mit.
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Er wurde festgenommen. Die zweite und dritte Etage des Eiffelturms wurden vorübergehend evakuiert, die US-Flagge wurde abgehängt.
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