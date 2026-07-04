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Flagge gehisst

Verhaftet! Mann kletterte auf Eiffelturm in Paris

Am Unabhängigkeitstag der USA ist ein Mann auf den Eiffelturm geklettert und hat an dem Pariser Wahrzeichen eine US-Flagge aufgehängt.
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Der Mann sei am Samstagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er zwischen der zweiten und dritten Etage den Turm erklomm und die Fahne dort befestigte, teilte die Polizei mit.

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Er wurde festgenommen. Die zweite und dritte Etage des Eiffelturms wurden vorübergehend evakuiert, die US-Flagge wurde abgehängt.

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