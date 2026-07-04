Norovirus auf Kreuzfahrtschiff – über 100 Erkrankte

Auf der "Ruby Express" kam es bei einer Kreuzfahrt nach Alaska zu einem heftigen Ausbruch des Norovirus. Insgesamt meldeten sich weit über 100 Passagiere und Crewmitglieder mit Symptomen.

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Das Schiff der Reederei Princess Cruises war zu einer 20-tägigen Rundreise über den Pazifik aufgebrochen. Am Donnerstag legte der Kreuzer planmäßig wieder in San Francisco an.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaben bekannt, dass exakt 102 der 2023 Passagiere sowie 23 der 1144 Crewmitglieder Symptome zeigten. Der Ausbruch war der US-Behörde bereits am 28. Juni gemeldet worden.

Der hochansteckende Erreger

Noroviren sind weltweit verbreitet und führen blitzartig zu starkem Durchfall und Erbrechen. Begleitet wird das Ganze oft von Übelkeit, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und allgemeiner Schwäche. Auf Kreuzfahrtschiffen, wo viele Menschen längere Zeit auf engem Raum zusammenleben und Gemeinschaftsanlagen nutzen, verbreitet sich der Erreger rasant. Ein zugelassener Impfstoff existiert bislang nicht, weshalb schon wenige Partikel für eine Infektion reichen. Vor allem bei Kindern und älteren Personen droht durch die Erkrankung ein gefährlicher Flüssigkeitsverlust.

Maßnahmen zur Eindämmung

An Bord wurden sofort strenge Pläne zur Prävention und Bekämpfung aktiviert. Die Besatzung verstärkte die Reinigung und Desinfektion im gesamten Schiff, isolierte erkrankte Personen und nahm Stuhlproben. Vor dem Start der nächsten Reise wurde die "Ruby Express" laut der Reederei noch einmal komplett gründlich gereinigt. Das Phänomen ist nicht neu: Ende letzten Jahres traf ein solcher Ausbruch die AIDA Diva mit über 2000 Menschen an Bord. Für das aktuelle Jahr dokumentierte die CDC bereits sieben Krankheitsausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen, wovon die meisten auf das Norovirus zurückgehen.