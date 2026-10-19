Ballon-d’Or-Showdown: Yamal jagt Dembélés Krone

Neun Tore, zehn Assists und jede Menge Titelhunger: Lamine Yamal ist vor dem Champions-League-Kracher gegen PSG in bestechender Form. Doch am Dienstag (21 Uhr, live auf Sky) wartet ausgerechnet der Mann, den er vom Ballon-d’Or-Thron stoßen will: Ousmane Dembélé! Der amtierende Preisträger trifft mit Paris auf seinen Ex-Klub Barcelona – und beide Superstars haben rechtzeitig ihre Muskeln spielen lassen.

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Der Ballon-d’Or-Sieger steht zwar schon fest, offiziell gelüftet wird das Geheimnis aber erst am 26. Oktober bei der Gala in London. Sechs Tage zuvor kommt es in Paris zum brisanten Duell: Barca-Juwel Lamine Yamal fordert Titelverteidiger Ousmane Dembélé heraus – und will gegen den Franzosen ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

Beim 5:2 gegen Betis zauberte Yamal am Samstag ein Traumtor auf den Rasen und legte einen weiteren Treffer auf. Dembélé konterte beim 3:1 von PSG gegen Straßburg mit einem Tor und einem Assist – und das, obwohl er erst in der 63. Minute eingewechselt wurde und zuvor einen Elfmeter vergeben hatte. Die Botschaft ist klar: Beide sind heiß auf den Showdown im Prinzenpark.

Yamal mit besserer Bilanz

Dabei verbindet die Rivalen eine gemeinsame Vergangenheit. Unter Xavi trainierten sie 2022/23 bei Barcelona, bei Yamals Profidebüt gegen Betis standen sie sogar sieben Minuten gemeinsam auf dem Platz. Damals war der Spanier gerade einmal 15. Im August 2023 zog Dembélé nach Paris weiter – nun stehen sie sich als Gegner gegenüber.

In fünf Duellen gewann er viermal, Dembélé nur einmal. Auch bei Toren liegt der Barça-Youngster mit 3:2 vorne. Besonders bitter für den Franzosen: Spanien setzte sich mit Yamal gegen Frankreich bei der EM 2024, in der Nations League 2025 und bei der WM 2026 durch. Yamal glänzte dabei mit Toren und entscheidenden Aktionen.