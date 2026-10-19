Champions League
Ballon-d’Or-Showdown: Yamal jagt Dembélés Krone
Der Ballon-d’Or-Sieger steht zwar schon fest, offiziell gelüftet wird das Geheimnis aber erst am 26. Oktober bei der Gala in London. Sechs Tage zuvor kommt es in Paris zum brisanten Duell: Barca-Juwel Lamine Yamal fordert Titelverteidiger Ousmane Dembélé heraus – und will gegen den Franzosen ein weiteres Ausrufezeichen setzen.
Auch interessant
Beim 5:2 gegen Betis zauberte Yamal am Samstag ein Traumtor auf den Rasen und legte einen weiteren Treffer auf. Dembélé konterte beim 3:1 von PSG gegen Straßburg mit einem Tor und einem Assist – und das, obwohl er erst in der 63. Minute eingewechselt wurde und zuvor einen Elfmeter vergeben hatte. Die Botschaft ist klar: Beide sind heiß auf den Showdown im Prinzenpark.
Yamal mit besserer Bilanz
Dabei verbindet die Rivalen eine gemeinsame Vergangenheit. Unter Xavi trainierten sie 2022/23 bei Barcelona, bei Yamals Profidebüt gegen Betis standen sie sogar sieben Minuten gemeinsam auf dem Platz. Damals war der Spanier gerade einmal 15. Im August 2023 zog Dembélé nach Paris weiter – nun stehen sie sich als Gegner gegenüber.
In fünf Duellen gewann er viermal, Dembélé nur einmal. Auch bei Toren liegt der Barça-Youngster mit 3:2 vorne. Besonders bitter für den Franzosen: Spanien setzte sich mit Yamal gegen Frankreich bei der EM 2024, in der Nations League 2025 und bei der WM 2026 durch. Yamal glänzte dabei mit Toren und entscheidenden Aktionen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden