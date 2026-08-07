Bauzentrum der Blauen Lagune vor Fertigstellung

Die bauseitige Fertigstellung des Bauzentrums der Blauen Lagune erfolgt bis Ende August, die Übergabe an die Mieter läuft bereits auf Hochtouren.

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Wiener Neudorf. Derzeit werden die letzten abschließenden Arbeiten für den regulären Betrieb durchgeführt. Das Bauzentrum ergänzt das seit 1992 bestehende Fertighauszentrum: In fünf miteinander verbundenen Gebäuden führt es künftig Angebote aus Bautechnik, Haustechnik, Innenausstattung, Einrichtung und Immobilien zusammen.

Unternehmen präsentieren ihre Produkte und Lösungen in eigenen Showrooms oder thematisch gestalteten Ausstellungsbereichen. Das Bauzentrum richtet sich sowohl an private Bau- und Wohninteressierte als auch an Unternehmen, Architekten, Planer und weitere Fachbesucher. Als ganzjährig zugänglicher Standort verbindet es Ausstellung, Information und persönliche Beratung, ergänzt durch Schulungen und Fachveranstaltungen.

Neue Geschäftsführung ab September

Zeitgleich mit dem Abschluss der Bauarbeiten stellt die Blaue Lagune ihre Geschäftsführung neu auf. Angelika Aulinger wird ab 1. September 2026 neue Geschäftsführerin und übernimmt die Verantwortung für die weitere Vermarktung und den Betrieb des Bauzentrums. Erich Benischek, Gründer der Blauen Lagune und Initiator des Bauzentrums, scheidet aus der Geschäftsführung aus. Durch seinen jahrzehntelangen Einsatz machte er die Blaue Lagune zum größten Fertighauszentrum Europas; mit seiner Idee des Bauzentrums soll sich der Standort nun weiterentwickeln und zukunftsfit bleiben.

Ing. Angelika Aulinger, James Hardie Austria Area Director Austria & Eastern Europe © Blaue Lagune

Aulinger bringt 20 Jahre Branchenerfahrung

Angelika Aulinger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Management innerhalb der Bauzulieferindustrie. Zu ihren bisherigen Stationen zählen Schöck Bauteile, James Hardie, HALFEN und SAINT-GOBAIN RIGIPS. Dort verantwortete sie den Aufbau und die Weiterentwicklung von Märkten, Business Development und Vertrieb in Österreich und CEE, unter anderem mit der Holzfertighaus-Industrie als Kundschaft.

„Erich Benischek hat die Blaue Lagune über Jahrzehnte geprägt und das Bauzentrum initiiert. Mit der bevorstehenden Eröffnung dieser Erweiterung beginnt nun die entscheidende Betriebsphase. Mein Fokus liegt darauf, die Aussteller eng zu begleiten, weitere Partner für den Standort zu gewinnen und das Angebot für private wie gewerbliche Besucher konsequent weiterzuentwickeln", sagt Aulinger.

Fazit

Mit der Fertigstellung des Bauzentrums bis Ende August tritt die Blaue Lagune in eine neue Betriebsphase ein – begleitet vom Wechsel an der Geschäftsführungsspitze von Benischek zu Aulinger.