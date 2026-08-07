B 3 bei Korneuburg Ost fertig saniert

Die Sanierung der Landesstraße B 3 zwischen L 1120 und A-22-Rampe bei Korneuburg Ost ist fertig.

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In diesem Bereich, der von einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 11.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert wird, hatte die Landesstraße zuvor auf einer Gesamtlänge von rund 700 Metern bzw. einer Gesamtfläche von rund 7.250 Quadratmetern zahlreiche Fahrbahnschäden wie Setzungen an den Fahrbahnrändern, Netzrisse, Verdrückungen und Spurrinnen aufgewiesen.

Auf rund 700 Metern wurden Fahrbahnschäden wie Risse und Spurrinnen beseitigt: Nach dem Abfräsen der Asphaltschichten brachte die Firma Leyrer & Graf neue Trag- und Deckschichten auf. Die zweiwöchigen Arbeiten erfolgten unter halbseitiger Sperre, am Kreuzungsplateau mit Wochenendsperre.

Fazit

Rund 535.000 Euro investierte das Land Niederösterreich in die intakte Fahrbahn für die täglich 11.000 Fahrzeuge.