Landhaus wird zum Ferien-Abenteuerland

Forschen, basteln, toben – und das mitten im Landhaus St. Pölten! Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner statteten der Ferienbetreuung einen Besuch ab und war sichtlich begeistert, was aus dem sonst so amtlichen Gebäude in den Sommerwochen wird: ein Ort voller Entdeckerfreude.

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"Wir wollen Kindern Räume eröffnen, in denen sie Neues entdecken, ihre Fähigkeiten ausprobieren und gemeinsam mit anderen Kindern schöne Erinnerungen schaffen können. Gleichzeitig unterstützen wir damit die Eltern, Beruf und Familie bestmöglich miteinander zu vereinbaren", so Mikl-Leitner.

Mikl-Leitner besucht neugierige Ferienkids

Organisiert wird das Ganze vom Land Niederösterreich, dem gewerkschaftlichen Betriebsausschuss und der NÖ Familienland GmbH – offen für Kinder von Landesmitarbeitenden, landesnahen Organisationen und externe Teilnehmende gleichermaßen.

Von der Kinderpolizei bis zum Handwerkertag

Von 13. Juli bis heute, Freitag, 7. August, verwandelten ausgebildete Freizeitpädagoginnen und -pädagogen den Ferienalltag der Kids in ein echtes Erlebnisprogramm: Kreativität, Sport und Wissenschaft wechselten sich munter ab. Highlights waren Ausflüge zum Haus der Natur, zur Kinderpolizei und zum Handwerkertag im WIFI – Lernen, das sich nicht wie Lernen anfühlt, sondern wie ein großes Abenteuer.

Fazit

"Die beste Zukunft unserer Kinder entsteht in jedem Erlebnis, das sie neugierig macht und ihre Talente stärkt", bringt es Mikl-Leitner auf den Punkt – und die Ferienbetreuung im Landhaus zeigt, wie das ganz praktisch gelingen kann.