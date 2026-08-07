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Schau mal! Denk mal!

NÖ feiert erstmals die Klein- und Flurdenkmale

Älterer Mann sitzt auf Bank neben dem gelben Kaisermarterl bei sonnigem Wetter in Mayenhöfen.
© NÖ Volkskultur
Unter dem Motto "Schau mal! Denk mal!" lädt die Volkskultur Niederösterreich am Sonntag, 9. August, erstmals zum landesweiten Klein- und Flurdenkmaltag.
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Rund 45.000 Wegkreuze, Marterln, Bildstöcke und Kapellen erzählen von der Geschichte und den Traditionen des Landes – und sollen an diesem Tag mit vielen kleinen Veranstaltungen wieder sichtbar gemacht werden.

Geplant sind unter anderem Wanderungen, Führungen und Vorträge in Maria Taferl, Altenmarkt im Yspertal, Langenrohr, Krems, Laxenburg und vielen weiteren Orten. Auch rund um den Aktionstag gibt es Programm, etwa in Reisenberg, Atzelsdorf und Groß-Schweinbarth.

Fazit

Ein liebevoller Streifzug durch Niederösterreichs kulturelles Erbe – mit vielen Möglichkeiten, die stillen Zeugen der Heimat neu zu entdecken.

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