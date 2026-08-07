Schau mal! Denk mal!
NÖ feiert erstmals die Klein- und Flurdenkmale
Rund 45.000 Wegkreuze, Marterln, Bildstöcke und Kapellen erzählen von der Geschichte und den Traditionen des Landes – und sollen an diesem Tag mit vielen kleinen Veranstaltungen wieder sichtbar gemacht werden.
Geplant sind unter anderem Wanderungen, Führungen und Vorträge in Maria Taferl, Altenmarkt im Yspertal, Langenrohr, Krems, Laxenburg und vielen weiteren Orten. Auch rund um den Aktionstag gibt es Programm, etwa in Reisenberg, Atzelsdorf und Groß-Schweinbarth.
Fazit
Ein liebevoller Streifzug durch Niederösterreichs kulturelles Erbe – mit vielen Möglichkeiten, die stillen Zeugen der Heimat neu zu entdecken.
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