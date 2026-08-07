Fest für die Familie
St. Pölten feiert Stadtpatron St. Hippolyt
Wer früh aufsteht, startet mit einem Vitalfrühstück im Bildungshaus St. Hippolyt (Reservierung nötig), bevor um 10.30 Uhr im Dom die Festmesse mit Bischof Alois Schwarz beginnt, musikalisch begleitet von der Militärmusik Niederösterreich.
Basteln, hämmern, Eis schlecken
Für die Kleinen wird es besonders spannend: Von 12 bis 15 Uhr öffnet "Hippolyts Werkstatt" im Museum am Dom ihre Türen – hier darf nach Herzenslust gemalt und gehämmert werden. Zur Abkühlung gibt es ein eigens kreiertes Blutorange-Topfen-Eis der Firma Bachinger, solange der Vorrat reicht. Wer mehr über die Stadtgeschichte erfahren möchte, kann um 12 Uhr das Schaudepot des Museums besuchen (Zählkarten nötig) oder um 13.30 Uhr an einer Führung durchs Bistumsgebäude teilnehmen.
Stadtspaziergang und Zeitreise mit XR-Brille
Um 15 Uhr startet der Spaziergang "Hippolyt in allen Gassen", der im Stadtmuseum mit einer Führung durch die neue Ausstellung zur Stadtgeschichte endet. Ein echtes Highlight für Technikfans: Bei den XR-Brillentouren um 14 und 14.30 Uhr im Sommerrefektorium wird das mittelalterliche St. Pölten wieder lebendig (Tickets um 20 Euro unter www.stpoeltentourismus.at). Den stimmungsvollen Abschluss bildet um 17 Uhr das Konzert "Hippolyt in allen Ohren" in der Prandtauerkirche, begleitet von historischen Instrumenten (Zählkarten erforderlich).
Fazit
Ob Frühaufsteher oder Nachmittagsbummler – der Hippolyt-Tag bietet für jede Familie das passende Programm, größtenteils bei freiem Eintritt.
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