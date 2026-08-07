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Nach Comeback

Aus und vorbei! Kult-Saft Punica verschwindet aus den Regalen

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© Getty Images
Erst sorgte Punica mit seinem Comeback für große Nostalgie, jetzt verschwindet die Kult-Saftmarke schon wieder endgültig aus den Supermarktregalen.
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Nach Informationen der Lebensmittel Zeitung stellt Columbus Drinks den Vertrieb von Punica endgültig ein. Damit endet das kurze Revival der Marke, das erst 2024 mit einer großen Werbekampagne gefeiert worden war.

Verkäufe blieben weit hinter Erwartungen

Der Grund für das erneute Aus sind offenbar enttäuschende Verkaufszahlen. Zwar sorgte die Rückkehr von Punica für viel Aufmerksamkeit und positive Reaktionen, doch die Nachfrage blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück.

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Columbus Drinks hatte sich nach eigenen Angaben einen Absatz von rund 50 Millionen Litern zum Ziel gesetzt. Tatsächlich wurden im Jahr 2024 jedoch nur rund eine Million Liter verkauft.

Nur noch Restbestände erhältlich

Laut dem Bericht sind derzeit nur noch vereinzelt Restbestände in einigen Supermärkten erhältlich. Sind diese verkauft, verschwindet Punica endgültig aus den Regalen. Welche Händler noch Flaschen auf Lager haben, ist nicht bekannt.

Eine Marke mit Kultstatus

Punica wurde 1977 eingeführt und gehörte vor allem in den 1990er-Jahren zu den beliebtesten Fruchtsaftmarken. Damals lag der jährliche Absatz bei rund 200 Millionen Litern.

Nach mehreren Besitzerwechseln wurde die Produktion 2022 eingestellt. Das gefeierte Comeback zwei Jahre später sollte die Marke zurück auf Erfolgskurs bringen – doch der zweite Anlauf scheiterte. Damit ist das Kapitel Punica nun endgültig beendet.

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