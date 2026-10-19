oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Plus 7 %

BAWAG fährt heuer mehr Gewinn ein

Die börsennotierte BAWAG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt.
OE24 auf Google bevorzugen
BAWAG steigert seinen Gewinn
BAWAG mit mehr Gewinn © Signa

Die börsennotierte BAWAG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Der Nettozinsertrag wuchs gegenüber der Vorjahresperiode um 7 Prozent auf rund 1,47 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss stieg um 11 Prozent auf 302,1 Mio. Euro, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Unterm Strich stand ein Gewinn von 734,8 Mio. Euro, um 17 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

Auch interessant

Wirbel um Wein: Jetzt spricht VfGH

Heuer 30 % weniger Obst, 40 % weniger Gemüse

Inflation im September bei 3,6 Prozent

Auch im dritten Quartal verzeichnete die Bank Zuwächse. Beim Nettogewinn lag das Plus mit rund 248 Mio. Euro bei 13 Prozent, die Kernerträge wuchsen um 8 Prozent auf fast 600 Mio. Euro. Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) wiederum verbesserte sich um 6,3 Prozentpunkte auf unter 30 Prozent.

BAWAG-CEO Abuzaakouk
BAWAG-CEO Abuzaakouk © BAWAG P.S.K.

Kauf irischer Bank rückt näher

"Parallel zu dieser starken operativen Entwicklung setzt unser Team zahlreiche strategische und operative Initiativen um, während wir uns auf die geplante Übernahme von PTSB (...) vorbereiten", wurde CEO Abuzaakouk in einer Aussendung zitiert. Nach einer positiven Aktionärsabstimmung im Sommer rückt der Kauf der irischen Bank näher. Abschließen will die BAWAG die Übernahme im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027. Die Genehmigungen vom irischen High Court und der Regulatoren stehen noch aus.

Die Ziele für das Gesamtjahr wurden indes bestätigt. Das Geldhaus peilt weiterhin einen Gewinn von mehr als 960 Mio. Euro an. Dank einer Kernkapitalquote (CET1-Quote) von 17,1 Prozent zum Quartalsende sieht sich die Bank außerdem "gut positioniert", die geplante Übernahme vollständig aus eigener Kraft zu finanzieren. Die maximal mögliche Dividende ist auf den Gewinn des zweiten Halbjahres mit rund 500 Mio. Euro begrenzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

EU verbietet Kohle-Importe aus Russland

So gefährlich ist China-KI DeepSeek für Anwender

Soldaten in Mariupol mit Hilferuf an Elon Musk

Porno-Star bei Drogenparty aus Fenster gestoßen

Eis-News: Kult-Sorte feiert Geburtstag & viel Neues 2021

Heuer 30 % weniger Obst, 40 % weniger Gemüse

Man United entlässt Trainer Solskjaer

Inflation im September bei 3,6 Prozent

BAWAG fährt heuer mehr Gewinn ein

Wirbel um Wein: Jetzt spricht VfGH