50 Mitarbeiter betroffen
Bekannte Baufirma schlittert in Millionenpleite
Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Dienstag am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro. Für 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Zukunft damit vorerst ungewiss.
Auch interessant
Umsatzeinbruch
Das Unternehmen ist in mehreren Bereichen des Baugewerbes tätig. Zum Angebot zählen unter anderem Verputzarbeiten, Estrichverlegung sowie Beton- und Asphaltierungsarbeiten. Eine besondere Spezialisierung hat die Firma auf Fenster. Den Schritt in die Insolvenz begründet Lachinger vor allem mit massiven Umsatzeinbrüchen im privaten Hausbau. Viele Bauvorhaben blieben offenbar aus, wodurch wichtige Aufträge und Einnahmen wegfielen.
Zusätzlich verschärften das veränderte Zinsumfeld und die anhaltende Teuerung die wirtschaftliche Lage. Vor allem höhere Material- und Betriebskosten belasteten den Betrieb zunehmend.
MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN
Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.
Nun soll ein Sanierungsverfahren die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Neuaufstellung bieten. Geplant sind Umstrukturierungen und Anpassungen der laufenden Kosten. Der Sanierungsplan sieht für die Gläubiger eine Mindestquote von 20 Prozent vor, die innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Plans bezahlt werden soll. Forderungen können noch bis zum 14. Jänner 2027 angemeldet werden. Ob und unter welchen Bedingungen der Betrieb weitergeführt werden kann, ist derzeit offen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden