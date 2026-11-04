US-Börsen nach Wahl-Beben im freien Fall

Die überlegenen Wahlerfolge der Demokraten in den USA haben an den New Yorker Börsen für spürbare Nervosität gesorgt.

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Vor allem die Zukunftsbranche der Künstlichen Intelligenz gerät nach dem Urnengang im Bundesstaat Texas unter spürbaren Druck. Die US-Futures gaben am Dienstagabend nach ersten Hochrechnungen deutlich nach. Anleger an der Wall Street positionierten sich rasch neu, als sich ein potenziell großer Triumph der Demokraten abzeichnete. Die wichtigsten Leitindizes reagierten mit spürbaren Abschlägen auf die politischen Signale.

Dow Jones Futures verzeichnete ein Minus von 400 Punkte, was einen Rückgang von 0,8 Prozent bedeutet. S&P 500 Futures verzeichnet Ein Minus von glatt 1,0 Prozent und Nasdaq Futures muss einen Verlust von 2,0 Prozent aufgrund wachsender Sorgen im Technologiesektor hinnehmen.

Marktbeobachter werten die Reaktionen zwar als bemerkenswert, aber vorerst noch nicht als dramatisch. Historische Vergleiche mahnen ohnehin zur Gelassenheit. Als Donald Trump im November 2016 die Präsidentschaftswahl gewann, stürzten die Aktien-Futures über Nacht ebenfalls ab – am darauffolgenden Handelstag schlossen die US-Börsen jedoch deutlich im Plus.

Experten beruhigen

Politische Weichenstellungen sorgen an den Finanzmärkten traditionell für kurzfristige Schwankungen. Keith Lerner, Chef-Marktstratege bei Truist Advisory Services, analysiert die Situation nüchtern: "Politische Unsicherheit trägt häufig zu kurzfristiger Marktvolatilität bei, insbesondere wenn Investoren potenzielle Verschiebungen der Mehrheiten im Kongress und die künftige politische Richtung bewerten."

Der Hauptgrund für den aktuellen Rückschlag liegt nicht im Gesamtmarkt, sondern in einer ganz spezifischen Region: Das unerwartet starke Abschneiden der Demokraten in Texas hat massive Auswirkungen auf das wichtigste Zugpferd der Wall Street – den Handel mit KI-Aktien. Der spektakuläre Sieg der Demokraten bei der texanischen Gouverneurswahl schürt akute Ängste vor regulatorischen Hürden beim Bau neuer Rechenzentren, die das Fundament der KI-Revolution bilden.

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Dan Ives, Partner und Senior Managing Director bei Yorkville Ives, fand gegenüber dem US-Sender CNN deutliche Worte: "Der blaue Tsunami in Texas ist ein Tiefschlag für jeden Tech-Investor beim Thema Rechenzentren." Bereits im nachbörslichen Handel verbuchten Branchenschwergewichte und KI-Unternehmen wie Oracle und CoreWeave spürbare Kursverluste.

Während der amtierende republikanische Gouverneur Greg Abbott bereits erste Einschränkungen für Rechenzentren auf den Weg gebracht hatte, plant seine designierte demokratische Nachfolgerin Gina Hinojosa deutlich schärfere Maßnahmen.

Für die internationale Tech-Branche bedeutet das erhebliche Planungsunsicherheit. Dan Ives bringt die Stimmung der Investoren auf den Punkt: "Für Tech-Investoren ist das eine sehr harte Nacht zum Zusehen." Wie nachhaltig der Rücksetzer an den Märkten tatsächlich ausfällt, wird sich im regulären Handel am Mittwoch zeigen.