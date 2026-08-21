Bergdrama: Leichen vom Broad Peak geborgen

Rund drei Wochen dem Tod von zehn internationalen Bergsteiger um den bekannten Extremsportler Nirmal Purja bei einem Lawinenunglück im Norden Pakistans ist die letzte Leiche der Expedition geborgen worden.

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Die sterblichen Überreste einer US-Amerikanerin seien am Morgen (Ortszeit) zum Basislager des Broad Peak transportiert worden, teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) am Freitag mit.

Leichen unter tiefem Schnee

Die Bergungsmission habe mehrere Wochen angedauert, da im schwierigen Gelände die Leichen der verunglückten Bergsteiger unter tiefem Schnee verschüttet wurden, hieß es weiter. Am 30. Juli war der Kontakt zu der Expedition am Broad Peak - einem der Achttausender Pakistans - nach einem Lawinenabgang abgebrochen.

epa13157135 People attend a candlelight vigil in remembrance of the mountaineers killed on Broadpeak in Islamabad, Pakistan, 08 August 2026. A 10-person international climbing expedition, including the British-Nepalese mountaineer Nirmal Purja, went missing after an avalanche struck Broad Peak in the Karakoram range on 30 July. Following several days of search operations, his company confirmed that there were no survivors. EPA/SOHAIL SHAHZAD © EPA

Die zehnköpfige Expedition war von Nirmal Purja, dem bekannten nepalesischstämmigen Alpinisten mit britischer Staatsangehörigkeit, geleitet worden, hieß es vom ACP. Purja - auch bekannt unter dem Namen Nims Dai - machte unter anderem international Schlagzeilen, nachdem er 2019 in Rekordzeit alle 14 Achttausender innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte. 2023 wurde sein Rekord von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.

A Pakistani army helicopter carrying the bodies of the deceased climbers, lands at a military base in Skardu in Pakistan's Gilgit-Baltistan on August 6, 2026. The avalanche struck on July 30, cutting off contact with the 10-member international expedition led by 43-year-old British-Nepali climber Purja on Broad Peak, one of the world's highest mountains. His company confirmed there were no survivors. (Photo by Manzoor BALTI / AFP) © APA/AFP/MANZOOR BALTI

Viele Expeditionen im Karakorum-Gebirge

Unter den toten Alpinisten sind nach Angaben des ACP insgesamt sechs Bergsteiger aus Nepal, ein Alpinist aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger, eine Frau aus dem Oman sowie die nun geborgene Alpinistin aus den USA.

Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Die Region im hohen Norden Pakistan zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an.