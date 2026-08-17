oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Drama in Südtirol

Bergsteiger (42) von Blitz getroffen - tot

Weitläufiges Tal in Südtirol mit grünen Wiesen, Wanderweg und hohen Bergen unter blauem Himmel.
© Getty Images/imageBROKER RF
Ein 42-jähriger Einheimischer ist am Sonntagabend im Südtiroler Taufers im Münstertal nicht mehr von seiner Bergtour auf den 3.075 Meter hohen Piz Starlex zurückgekehrt.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einer daraufhin eingeleiteten Suchaktion wurde der leblose Körper des Mannes kurz vor Mitternacht mithilfe einer Drohne gefunden. Laut Bergrettung dürfte der Bergsteiger beim Abstieg von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt worden sein, berichteten Südtiroler Medien am Montag.

Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Gegen Mittag hatte der Bergsteiger noch Bekannte vom Gipfel aus angerufen und ihnen mitgeteilt, dass er sich aufgrund des aufziehenden Gewitters nun beeilen müsse. Der Einheimische war später nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen.

Auch interessant

Neuer Super-Zug aus China rast mit 800 km/h

Spider-Man knackt die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke

Amazon: Hier gibt es adidas Spezial Sneaker deutlich günstiger

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sorge um britischen Leichtathletik-Trainer

US-Politikerin gesteht Affäre mit Bodyguard

Israels Polizeiminister fordert pro Nacht "30 bis 40" Tötungen

Neuer Super-Zug aus China rast mit 800 km/h

DAS passiert, wenn Putin wirklich angreift

Erdoğan: EU-Beitritt keine Priorität

Fünf Teenager bei Geisterfahrer-Crash getötet

Bergsteiger (42) von Blitz getroffen - tot

Mathematik-Professor findet Formel für die Liebe

Schwer unter Druck: Matteo Salvini steht vor dem Aus