Bergsteiger (42) von Blitz getroffen - tot

Ein 42-jähriger Einheimischer ist am Sonntagabend im Südtiroler Taufers im Münstertal nicht mehr von seiner Bergtour auf den 3.075 Meter hohen Piz Starlex zurückgekehrt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei einer daraufhin eingeleiteten Suchaktion wurde der leblose Körper des Mannes kurz vor Mitternacht mithilfe einer Drohne gefunden. Laut Bergrettung dürfte der Bergsteiger beim Abstieg von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt worden sein, berichteten Südtiroler Medien am Montag.

Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Gegen Mittag hatte der Bergsteiger noch Bekannte vom Gipfel aus angerufen und ihnen mitgeteilt, dass er sich aufgrund des aufziehenden Gewitters nun beeilen müsse. Der Einheimische war später nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen.