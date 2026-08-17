Drama in Südtirol
Bergsteiger (42) von Blitz getroffen - tot
Bei einer daraufhin eingeleiteten Suchaktion wurde der leblose Körper des Mannes kurz vor Mitternacht mithilfe einer Drohne gefunden. Laut Bergrettung dürfte der Bergsteiger beim Abstieg von einem Blitz getroffen und tödlich verletzt worden sein, berichteten Südtiroler Medien am Montag.
Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Gegen Mittag hatte der Bergsteiger noch Bekannte vom Gipfel aus angerufen und ihnen mitgeteilt, dass er sich aufgrund des aufziehenden Gewitters nun beeilen müsse. Der Einheimische war später nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen.
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