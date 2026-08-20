Irrtum geklärt
Biss-Opfer verwechselt Pitbull mit Dalmatiner
OÖ. Der schmerzhafte wie folgenschwere Zwischenfall hatte sich zu Maria Himmelfahrt in Grieskirchen ereignet: Gegen 7.30 Uhr war eine Joggerin vom Freibad kommend auf einem Feldweg entlang der Trattnach unterwegs gewesen, als ihr eine unbekannte Frau und deren freilaufender Hund entgegenkamen.
Ohne Vorwarnung fiel der Vierbeiner die Joggerin an und biss sie in den linken Oberschenkel. Die Hundebesitzerin ging danach einfach weiter.
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Die Verletzte schleppte sich bis zum Freibad Grieskirchen und wurde dort von einer Passantin ins Spital gebracht. Fünf Tage später konnte die zunächst unbekannte Frau ausgeforscht werden. Wie regionale Medien berichten, lieferte eine am Areal des Bades angebrachte Überwachungskamera den entscheidenden Hinweis.
Im ersten Schock hatte die Verletzte angegeben, dass es sich bei dem Hund um einen Pitbull-Terrier gehandelt habe. Später stellte sich heraus, dass es ein Dalmatiner war, der sie zugeschnappt hatte. Die Hundehalterin wird angezeigt, so die Polizei am Donnerstag.
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