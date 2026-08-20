Biss-Opfer verwechselt Pitbull mit Dalmatiner

Die Polizei konnte eine 38-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen als Besitzerin ausforschen, deren frei laufender Hund eine Joggerin ins Bein gebissen hat.

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OÖ. Der schmerzhafte wie folgenschwere Zwischenfall hatte sich zu Maria Himmelfahrt in Grieskirchen ereignet: Gegen 7.30 Uhr war eine Joggerin vom Freibad kommend auf einem Feldweg entlang der Trattnach unterwegs gewesen, als ihr eine unbekannte Frau und deren freilaufender Hund entgegenkamen.

Ohne Vorwarnung fiel der Vierbeiner die Joggerin an und biss sie in den linken Oberschenkel. Die Hundebesitzerin ging danach einfach weiter.

So sieht ein Pitbull aus - wenig Ähnlichkeit mit einem Dalmatiner. © sxc

Die Verletzte schleppte sich bis zum Freibad Grieskirchen und wurde dort von einer Passantin ins Spital gebracht. Fünf Tage später konnte die zunächst unbekannte Frau ausgeforscht werden. Wie regionale Medien berichten, lieferte eine am Areal des Bades angebrachte Überwachungskamera den entscheidenden Hinweis.

Im ersten Schock hatte die Verletzte angegeben, dass es sich bei dem Hund um einen Pitbull-Terrier gehandelt habe. Später stellte sich heraus, dass es ein Dalmatiner war, der sie zugeschnappt hatte. Die Hundehalterin wird angezeigt, so die Polizei am Donnerstag.