Superzelle! Hagel-Sturm in Wien

Schon früher als gedacht prasselt die Unwetter-Superzelle auf Wien nieder! In Wien-Favoriten knallte es ganz besonders: Hagel!

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Ab den frühen Abendstunden wird es in Wien mehr als ungemütlich. Eine Gewitter-Superzelle zieht über die Hauptstadt.

In der Bundeshauptstadt Wien ging es schon um 14:30 Uhr mit schweren Regenfällen los.

Besonders heftig wird es in Wien dann wohl zwischen 17 und 18 Uhr. In diesem Zeitraum rechnen Experten mit Sturm, Starkregen und auch Hagel. Die genauen Orte der stärksten Entladungen lassen sich wegen der kleinräumigen Entstehung allerdings nicht punktgenau vorhersagen.

Mittelmeer-Luft sorgt für extreme Gefahr

Auslöser der Lage sind sehr feuchte und extrem aufgeheizte Luftmassen aus dem Süden. Wetterexperten warnten bereits seit Mittwoch vor Unwettern im Raum zwischen Spanien, Frankreich, Italien sowie Kroatien. Dort sind neben extremem Starkregen großer Hagel und Orkanböen möglich, in besonders heftigen Zellen können sich sogar Wasserhosen oder Tornados bilden. In Norditalien entlud sich diese Luft bereits am Donnerstagvormittag, ehe sie per Südwestströmung weiter Richtung Alpen transportiert wird.

Video zum Thema Unwetter © oe24

Enorme Regenmengen sorgen für Überschwemmungen

Wie viel Wasser in den Gewittern steckt, zeigte sich in Ligurien. In Chiavari wurden laut italienischen Berichten seit den frühen Morgenstunden 126 Millimeter Niederschlag gemessen, was 126 Litern pro Quadratmeter entspricht. Überschwemmungen waren die Folge, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet.