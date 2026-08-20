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Doppeltes Pech

Loch verschlingt Auto, dann fängt Pkw Feuer

SUV versank im Asphalt und ging in Flammen auf.
© FF Leobendorf
Glück im doppelten Unglück hatte ein Autofahrer, der in Leobendorf aufgrund eines Wasserrohrbruchs in ein Loch fiel und dessen Auto in der Minute zu brennen anfing: Er überlebte unverletzt.
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NÖ. Es war Mittwochnachmittag, als die Feuerwehr Leobendorf im Bezirk Korneuburg um 15:44 Uhr zu einem Fahrzeugbrand mitten im Ortsgebiet alarmiert wurde: Bereits während der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine massive Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort fanden die Florianis einen in die Straße eingestürzten Pkw vor, aus dem meterhoch die Flammen schlugen.

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Feuerwehrleute bargen das komplett ausgebrannte, von der Straße verschlugene Auto.
Feuerwehrleute bargen das komplett ausgebrannte, von der Straße verschlugene Auto. © FF Leobendorf

Der Autofahrer hatte echt Pech gehabt: Aufgrund eines vorangegangenen Rohrbruchs war die Straße in diesem Bereich massiv unterspült gewesen. Das betroffene Fahrzeug brach aufgrund dessen ein. Glücklicherweise konnte sich der SUV-Lenker mithilfe von Passanten rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten, bevor das Auto binnen kürzester Zeit in Vollbrand stand.

Anfängliche Probleme für die Feuerwehr: Aufgrund des Rohrbruchs war nämlich keine vollständige Wasserversorgung gegeben, sodass die Feuerwehren Unterrohrbach und Tresdorf nachalarmiert werden mussten, damit genug Löschwasser zur Verfügung stand. Aufgrund der weitreichenden Unterspülung wurde dann auch noch das  Wechselladefahrzeug-Kran der FF Korneuburg zur Bergung des vollständig ausgebrannten Pkw nachgefordert.

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