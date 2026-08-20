Wetter-Wahnsinn
Hammer-Hagel schlägt in Wien ein
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Für 16 Uhr haben Meteorologen bereits eine zweite Welle angekündigt. Am Donnerstag bildete sich im Wienerwald eine große Gewitterzelle, woraufhin ein kräftiges Unwetter über Wien zog. Laut einer UWZ-Warnkarte betrifft das Ereignis fast das gesamte Stadtgebiet. Besonders betroffen war am Donnerstag der 23. Bezirk. Im Netz sind heftige Hagelschauer dokumentiert.
Unwetter
© oe24
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Gefahr einer möglichen Superzelle
Die Meteorologen warnen konkret vor starken Unwettern samt Gewitter und Hagel. Im Zuge des Wettergeschehens kann es sogar zur Bildung einer sogenannten Superzelle kommen.
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Anschwellende Bäche und überschwemmte Keller
Wetter-Experten warnen vor erheblichen Auswirkungen der aktuellen Lage. Bäche und kleinere Flüsse können innerhalb kurzer Zeit stark anschwellen und stellenweise über die Ufer treten. Durch den heftigen Regen kann zudem Wasser in Keller eindringen.
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