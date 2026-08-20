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Wetter-Wahnsinn

Hammer-Hagel schlägt in Wien ein

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Ein kräftiges Unwetter ist am Donnerstag über Wien gezogen. Mit der höchsten Warnstufe Violett warnten Wetter-Experten vor heftigem Hagel und Sturm im gesamten Stadtgebiet.
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Für 16 Uhr haben Meteorologen bereits eine zweite Welle angekündigt. Am Donnerstag bildete sich im Wienerwald eine große Gewitterzelle, woraufhin ein kräftiges Unwetter über Wien zog. Laut einer UWZ-Warnkarte betrifft das Ereignis fast das gesamte Stadtgebiet. Besonders betroffen war am Donnerstag der 23. Bezirk. Im Netz sind heftige Hagelschauer dokumentiert.

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Gefahr einer möglichen Superzelle

Die Meteorologen warnen konkret vor starken Unwettern samt Gewitter und Hagel. Im Zuge des Wettergeschehens kann es sogar zur Bildung einer sogenannten Superzelle kommen.

Anschwellende Bäche und überschwemmte Keller

Wetter-Experten warnen vor erheblichen Auswirkungen der aktuellen Lage. Bäche und kleinere Flüsse können innerhalb kurzer Zeit stark anschwellen und stellenweise über die Ufer treten. Durch den heftigen Regen kann zudem Wasser in Keller eindringen.

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