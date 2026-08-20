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Tour abgesagt

Große Sorge um Dire-Straits-Legende

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Dire-Straits-Legende John Illsley hat mit eineremotionalen Nachricht an seine Fans gewandt. Alle kommenden Konzerte des Musikers wurden abgesagt.
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John Illsley muss seine anstehenden Auftritte streichen. Betroffen von der Absage sind unter anderem die geplante Irland-Tour sowie die Shows in Italien. Grund für die Entscheidung sind anhaltende gesundheitliche Probleme des Künstlers. Seine Ärzte haben ihm dringend geraten, sich auszuruhen und Zeit für eine vollständige Erholung zu nehmen.

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Schwere Entscheidung für den Musiker

Für den Musiker war dieser Schritt äußerst schwierig. Er betonte, dass es für ihn nichts Schöneres gebe, als auf der Bühne zu stehen und seine Musik mit dem Publikum zu teilen. Allen Fans, die sich bereits auf die bevorstehenden Auftritte gefreut hatten, sprach er sein tiefes Bedauern aus.

Dank an die Fans

Illsley bedankte sich bei seiner Anhängerschaft für das Verständnis, die Geduld und die kontinuierliche Unterstützung. Er hob hervor, dass er diesen Rückhalt niemals als selbstverständlich ansehe. Zudem gab er das Versprechen ab, zurückzukehren, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen sei. Bis dahin forderte er seine Fans auf, gut auf sich aufzupassen, und verabschiedete sich mit dem Ausblick auf ein Wiedersehen in der Zukunft.

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