Wieder da
Meg & Harry: Das sind 7 brennendsten Fragen zur Rückkehr
Die Gerüchte über eine dauerhafte Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle in das Vereinigte Königreich verdichten sich von Tag zu Tag. Nachdem britische Medien enthüllten, dass sich das Paar bereits heimlich eine neue Unterkunft gesichert hat, stellen sich Verfassungsexperten und Palast-Insider drängende Fragen über die praktische Umsetzung dieses Vorhabens. Eine dauerhafte Rückkehr nach Europa ist für die Sussexes keineswegs ein Selbstläufer, sondern mit komplexen organisatorischen, rechtlichen und persönlichen Herausforderungen verbunden.
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Besonders die veränderten Machtverhältnisse im Buckingham Palace und die fortgeschrittene Entfremdung von den führenden Mitgliedern der königlichen Familie erschweren ein geordnetes Comeback.
Die acht brennendsten Fragen zur royalen Rückkehr:
- Das Verhältnis zum König: Darf Charles seine Enkelkinder Archie und Lilibet endlich wiedersehen?
- Die Sicherheitsfrage: Wer übernimmt den Schutz der Familie und wer bezahlt die Millionen-Rechnung?
- Die Reaktion von William: Kommt es beim Aufeinandertreffen der Brüder zum finalen Knall?
- Die Wohnsituation: Wo genau befindet sich das neue, geheime Versteck der Familie im Land?
- Die Schule der Kinder: Werden Archie und Lilibet auf britische Eliteschulen geschickt?
- Der Steuer-Albtraum: Droht Harry und Meghan durch den Umzug der finanzielle Ruin durch Doppelbesteuerung?
- Die royalen Titel: Darf das Paar seine Titel trotz des dauerhaften Exils und der Angriffe gegen die Krone behalten?
Einzug ins neue Heim
Besonders das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William gilt als irreparabel beschädigt. William soll laut Palast-Insidern keinerlei Interesse an einer Versöhnung haben und die Rückkehr seines Bruders mit großem Argwohn betrachten. Ein dauerhafter Aufenthalt von Harry und Meghan in unmittelbarer Nachbarschaft zu Williams Familie in Windsor könnte die Spannungen im Königshaus auf ein unerträgliches Maß ansteigen lassen.
Ob der geheime Plan der Sussexes am Ende aufgeht oder ob sie an den ungelösten Fragen und dem Widerstand des Palastes scheitern, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Eines ist jedoch sicher: Langweilig wird es im britischen Königshaus so schnell definitiv nicht werden.
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